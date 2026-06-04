La frase que Emma Penella, actriz, dijo en 1993 y que hace pensar a día de hoy: «No sé a dónde vamos, pero me da la sensación de que no vamos bien»

Manuela Ruiz Penella, más conocida como Emma Penella, nació en Madrid el 2 de marzo de 1931 y falleció en la misma ciudad el 27 de agosto de 2007. Fue una destacada actriz española con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Era hija del político Ramón Ruiz Alonso y de Magdalena Penella Silva, y pertenecía a una familia con una importante tradición artística. Su abuelo, el compositor Manuel Penella Moreno, y su bisabuelo, Manuel Penella Raga, también músico, influyeron notablemente en su entorno familiar.

Fue uno de los rostros más habituales del cine español a partir de la década de los 50, periodo en el que consolidó su carrera gracias a títulos como «Los ojos dejan huellas o «Los peces rojos». Sin embargo, el papel que la catapultó a la fama llegó de la mano del director Luis García Berlanga con la película «El verdugo». Ya a comienzos del nuevo milenio, alcanzó una enorme popularidad gracias a su papel de Concha en «Aquí no hay quien viva». Junto a los personajes interpretados por Gemma Cuervo y Mariví Bilbao, se ganó el cariño de toda una generación de espectadores.

La profunda reflexión de Emma Penella

En Enero de 1993 Emma Penella reflexionaba sobre sus impresiones acerca del futuro de la sociedad en el programa «Queridos cómicos». La actriz fue entrevistada por el periodista y crítico cinematográfico Diego Galán. En aquella conversación, la intérprete : «No puedo soportar la agresividad, me espanta el daño físico, me horroriza el daño psicológico, y bueno, esas son algunas de las cosas que no me permiten ser feliz del todo. Mi tiempo, el mío. Muchas veces, cuando miro a mis hijas, pienso que mi tiempo no es tan bueno. No me está gustando mucho mi tiempo. No me gusta mi tiempo en todo el mundo, en todo el universo. O sea, no me gusta dónde vamos, no sé por qué. No sé a dónde vamos, pero me da la sensación de que no vamos bien».

Y añadió: «Yo soy una mujer absolutamente enamorada de la vida, enamorada de los seres humanos, enamorada de mis amigos, enamorada de mi trabajo, enamorada de mi casa, enamorada del sol y enamorada de la luna, ¿qué quieres que te diga? Hay mujeres de ambición, hay mujeres de poder, de la política, del dinero… Yo qué sé. Yo soy una mujer, qué quieres que te diga, de amor. Y no quiero morirme dejando de sentir lo que siento».

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