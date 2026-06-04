La frase que Emma Penella, actriz, dijo en 1993 y que hace pensar a día de hoy: «No sé a dónde vamos, pero me da la sensación de que no vamos bien»
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Manuela Ruiz Penella, más conocida como Emma Penella, nació en Madrid el 2 de marzo de 1931 y falleció en la misma ciudad el 27 de agosto de 2007. Fue una destacada actriz española con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Era hija del político Ramón Ruiz Alonso y de Magdalena Penella Silva, y pertenecía a una familia con una importante tradición artística. Su abuelo, el compositor Manuel Penella Moreno, y su bisabuelo, Manuel Penella Raga, también músico, influyeron notablemente en su entorno familiar.
Fue uno de los rostros más habituales del cine español a partir de la década de los 50, periodo en el que consolidó su carrera gracias a títulos como «Los ojos dejan huellas o «Los peces rojos». Sin embargo, el papel que la catapultó a la fama llegó de la mano del director Luis García Berlanga con la película «El verdugo». Ya a comienzos del nuevo milenio, alcanzó una enorme popularidad gracias a su papel de Concha en «Aquí no hay quien viva». Junto a los personajes interpretados por Gemma Cuervo y Mariví Bilbao, se ganó el cariño de toda una generación de espectadores.
La profunda reflexión de Emma Penella
En Enero de 1993 Emma Penella reflexionaba sobre sus impresiones acerca del futuro de la sociedad en el programa «Queridos cómicos». La actriz fue entrevistada por el periodista y crítico cinematográfico Diego Galán. En aquella conversación, la intérprete : «No puedo soportar la agresividad, me espanta el daño físico, me horroriza el daño psicológico, y bueno, esas son algunas de las cosas que no me permiten ser feliz del todo. Mi tiempo, el mío. Muchas veces, cuando miro a mis hijas, pienso que mi tiempo no es tan bueno. No me está gustando mucho mi tiempo. No me gusta mi tiempo en todo el mundo, en todo el universo. O sea, no me gusta dónde vamos, no sé por qué. No sé a dónde vamos, pero me da la sensación de que no vamos bien».
Y añadió: «Yo soy una mujer absolutamente enamorada de la vida, enamorada de los seres humanos, enamorada de mis amigos, enamorada de mi trabajo, enamorada de mi casa, enamorada del sol y enamorada de la luna, ¿qué quieres que te diga? Hay mujeres de ambición, hay mujeres de poder, de la política, del dinero… Yo qué sé. Yo soy una mujer, qué quieres que te diga, de amor. Y no quiero morirme dejando de sentir lo que siento».
Las mejores frases sobre la vida
- «Sólo puedes crecer si estás dispuesto a sentirte incómodo cuando intentas algo nuevo» (Brian Tracy)
- «La creatividad es la inteligencia divirtiéndose» (Albert Einstein)
- «La excelencia no es un acto, es un hábito» (Aristóteles)
- «No esperes. Nunca va a ser el momento adecuado» (Napoleon Hill)
- «Sé el cambio que quieres ver en el mundo» (Mahatma Gandhi)
- «No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para poder ser grande» (Zig Ziglar)
- «El pesimista ve dificultades en cada oportunidad. El optimista ve oportunidades en cada dificultad» (Winston Churchill)
- «Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento» (Eleanor Roosevelt)
- «La energía y la persistencia conquistan todas las cosas» (Benjamin Franklin)
- «La verdadera motivación procede de trabajar en cosas que nos importan» (Sheryl Sandberg)
- «No cuentes los días. Haz que los días cuenten» (Muhammad Ali)
- «Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre» (Mahatma Gandhi)
- «La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar» (Albert Einstein)
- «Lo que importa no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas a ello» (Epicteto)
- «El momento en que quieres dejarlo es justo el momento en que tienes que seguir avanzando» (Anónimo)
- «Demasiada gente no vive sus sueños porque está ocupada viviendo sus miedos» (Les Brown)
- «Sólo aquellos que se arriesgan a caer pueden conseguir grandes cosas» (Robert F. Kennedy)
- «Sé amable, porque toda persona está librando una gran batalla» (Platón)
- «Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas» (Santiago Ramón y Cajal)
- «No pares cuando estés cansado. Para cuando hayas terminado» (Marilyn Monroe)
- «La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección» (Jim Rohn)
- «Lo que cuenta no es de dónde vienes, sino adónde vas» (Ella Fitzgerald)
- «La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que tú eres el piloto» (Michael Altshuler)
- «Si hay algo verdaderamente divino en nosotros es la voluntad» (Santiago Ramón y Cajal)
- «Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes entre manos» (Alexander Graham Bell)
- «Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, arrástrate, pero sigue avanzando» (Martin Luther King)
- «La lógica te llevará de la A a la Z, la imaginación a cualquier parte» (Albert Einstein)
- «La vida no va de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo» (George Bernard Shaw)
- «Es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer que sean sencillas» (Friedich Nietzsche)
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