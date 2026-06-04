3 municipios de Burgos para ver el eclipse solar de agosto

La provincia de Burgos se convertirá el próximo 12 de agosto en uno de los enclaves más privilegiados de España para ver el eclipse solar total, ya que se encuentra prácticamente en la franja central del fenómeno. En este contexto, varios municipios de Burgos resultan idóneos debido a su baja contaminación lumínica, su altitud y, sobre todo, la presencia de horizontes despejados hacia el oeste.

«La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este y pasando por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Segovia, Burgos, Soria, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel, Lérida, Tarragona, València y Castelló de la Plana», detalla el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Dónde ver el eclipse solar en Burgos

Los eclipses solares son posibles gracias a una curiosa coincidencia de escalas en el sistema Tierra-Luna-Sol. Aunque el Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, con un diámetro de unos 1.400.000 km frente a los 3.475 km del satélite, también se encuentra unas 400 veces más lejos de la Tierra.En concreto, la distancia media de la Luna a la Tierra es de unos 380.000 km, mientras que el Sol se encuentra a unos 150.000.000 km.

Esta proporción hace que, vistos desde la Tierra, ambos cuerpos tengan un tamaño aparente muy similar en el cielo. Cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, puede llegar a cubrirlo total o parcialmente, dando lugar a un eclipse solar en el que el disco solar queda oculto, en función de la alineación y de la posición del observado

Burgos

En la ciudad de Burgos, el fenómeno comenzará a las 19:33:21 horas, cuando se produzca el primer contacto entre el disco de la Luna y el del Sol. En ese momento, la Luna comenzará a cubrir el Sol por su parte derecha, aproximadamente en la posición equivalente a las 4 en un reloj. Durante esta fase inicial es imprescindible el uso de gafas de protección adecuadas. A simple vista, la intensidad de la luz apenas variará, aunque mediante registros fotográficos sucesivos se podrá apreciar cómo la luminosidad ambiental va disminuyendo progresivamente.

El acercamiento a la totalidad tendrá lugar en torno a las 20:28:15 horas. En ese instante, los últimos rayos solares atravesarán los relieves lunares, dando lugar al fenómeno conocido como las Perlas de Baily, momento en el que puede retirarse brevemente la protección ocular para observar la transición.

La fase de totalidad comenzará a las 20:28:23 horas, cuando el Sol quede completamente oculto. El entorno adquirirá una apariencia similar a la noche, aunque con cierta luminosidad residual. En el cielo serán visibles algunas estrellas brillantes, destacando la imagen del Sol eclipsado rodeado por la corona solar. El máximo del eclipse se producirá a las 20:29:15 horas.

Poco después, a las 20:30:07, el Sol comenzará a reaparecer en el horizonte, por lo que será necesario volver a utilizar las gafas de protección para observar con seguridad la fase final del eclipse. El eclipse finalizará a las 21:15:24 horas, cuando la Luna abandone por completo el disco solar. Sin embargo, desde Burgos, el Sol ya se encontrará por debajo del horizonte a las 21:20:20 horas, por lo que no será posible observar la salida posterior.

Villarcayo

El Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja ha presentado la programación «Eclipse 2026: Un verano para mirar al cielo», una iniciativa que se desarrollará durante los meses de junio y julio como antesala al esperado eclipse solar del 12 de agosto de 2026.

La programación incluye una amplia variedad de propuestas, entre las que destacan la exposición fotográfica «Luz de las sombras: iluminando las Merindades», del autor Aitor Gil, así como talleres infantiles como «Crea tu constelación» y «Planetas gigantes». También se contemplan actividades artísticas inspiradas en el cosmos, formación sobre el uso de aplicaciones para la identificación de constelaciones y objetos celestes, además de concursos, gymkanas juveniles, cine fórum de temática astronómica y un certamen fotográfico.

Peñaranda de Duero

Peñaranda de Duero está declatada Conjunto Histórico-Artístico y uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista y barroca de la provincia. Alberga lugares de interés, como la Plaza Mayor porticada, donde se encuentran la antigua colegiata de Santa Ana, con elementos constructivos que abarcan desde el siglo XVI hasta el XVIII, y el Palacio de los Condes de Miranda. Éste es uno de los mejores municipios de Burgos para observar el eclipse solar en todo su esplendor; el Castillo de Peñaranda de Duero está en alto y ofrece una vista completamente despejada hacia el oeste.

Finalmente, cabe señalar que la observación directa del Sol sin la protección adecuada puede provocar daños graves en la mácula, llegando incluso a una pérdida permanente de visión. Por este motivo, el uso de gafas certificadas según la norma ISO 12312-2:2015 es el único método seguro para observar un eclipse solar.