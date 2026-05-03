Suena increíble, pero la ciencia ya ha calculado el momento de oscuridad total: el eclipse más largo que no se repetirá en 157 años

España será el único país de Europa, junto con Islandia y Groenlandia, donde se podrá observar el eclipse solar total, que tendrá una duración máxima de 1 minuto y 32 segundos y será el primero de una serie de tres eclipses. Sin embargo, los otros dos no serán totales: el 2 de agosto de 2027 habrá un eclipse parcial y el 26 de enero de 2028 uno anular. «Los mejores cielos para disfrutar del eclipse más largo del siglo serán los de la España rural», explica la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

La franja de totalidad de este eclipse atravesará España de oeste a este, pasando por numerosas capitales de provincia desde La Coruña hasta Palma, e incluyendo ciudades como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España se sitúa en el tramo final de la franja de totalidad, por lo que el fenómeno se producirá cuando el Sol esté ya muy bajo en el horizonte. Esto obligará a observarlo desde lugares con buena visibilidad hacia el oeste.

El eclipse más largo del siglo

«Los eclipses solares ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ya sea total o parcialmente. Dependiendo de cómo se alineen, los eclipses ofrecen una vista única y emocionante del Sol o la Luna. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre la Tierra que bloquea total o parcialmente la luz del Sol en algunas zonas. Esto solo ocurre ocasionalmente, porque la Luna no orbita en el mismo plano exacto que el Sol y la Tierra. El momento en que se alinean se conoce como temporada de eclipses, lo cual sucede dos veces al año», explica la NASA.

Parcial

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados. Sólo una parte del Sol se verá cubierta, lo que le dará una forma de media luna.

En Bilbao, el eclipse parcial comenzará a las 19:31 horas y se prolongará hasta las 21:19 horas.

En Burgos, el fenómeno dará inicio a las 19:33 horas y finalizará a las 21:20 horas.

En Castellón de la Plana, el eclipse parcial comenzará a las 19:37 horas y terminará a las 21:01 horas.

En La Coruña, el evento se iniciará a las 19:30 horas y se extenderá hasta las 21:21 horas.

En León, el eclipse parcial comenzará a las 19:32 horas y concluirá a las 21:22 horas.

En Logroño, el fenómeno empezará a las 19:33 horas y finalizará a las 21:15 horas.

En Lugo, el eclipse parcial dará comienzo a las 19:31 horas y terminará a las 21:22 horas.

En Oviedo, el inicio está previsto a las 19:31 horas y el final a las 21:21 horas.

En Palma de Mallorca, el eclipse parcial comenzará a las 19:37 horas y concluirá a las 20:49 horas.

En Santander, el fenómeno iniciará a las 19:31 horas y finalizará a las 21:20 horas.

En Vitoria, el eclipse parcial comenzará a las 19:32 horas y terminará a las 21:17 horas.

En Zamora, el evento dará inicio a las 19:34 horas y se prolongará hasta las 21:23 horas.

En Zaragoza, el eclipse parcial comenzará a las 19:34 horas y finalizará a las 21:08 horas.

Total

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, ocultándolo por completo. El cielo se oscurece y, si el tiempo lo permite, se puede observar la corona solar durante unos instantes.