Cuenta atrás para el fenómeno que tiene a media España pendiente del cielo y no es el eclipse del 12 de agosto: a partir de este día

Todo el mundo tiene la vista puesta en el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, hasta el punto de que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la creación de una «Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas». Asimismo, la Dirección General de Tráfico (DGT), ha aprobado una serie de medidas especiales de regulación del tráfico en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana con motivo del incremento de desplazamientos previstos para observar el eclipse.

Sin embargo, hay otro fenómeno astronómico muchísimo más cercano y que está pasando completamente desapercibido: la lluvia de estrellas de las Eta Acuáridas, visible entre el 19 de abril y el 28 de mayo. Aunque su observación resulta más favorable desde zonas cercanas al trópico, como las islas Canarias, o desde el hemisferio sur, también es posible verlas desde el hemisferio norte en determinadas condiciones.

Cuándo y cómo ver las Eta Acuáridas en España

EFEMÉRIDES MAYO 2026 ✅ – Día 6 | Lluvia de meteoros 🎇 | Eta Acuáridas | Máximo madrugada 6 de mayo | Periodo 19 de abril al 20 mayo 📆 | Malas condiciones de observación (presencia de la Luna) – Dos lunas llenas: 1 y 31 mayo | Pronto contaremos más sobre la “luna azul” 🧐 pic.twitter.com/6XFsmEbbz6 — Planetario de Madrid (@PlanetarioMad) April 29, 2026

«La lluvia de meteoros de las eta acuáridas es visible todos los años entre el 19 de abril y el 28 de mayo. Su observación es más favorable desde lugares ubicados en el trópico, como las islas Canarias, y en el hemisferio sur, aunque también pueden llegar a ser observadas en el hemisferio norte. Las Eta Acuaridas están asociadas con el cometa Halley, al igual que la lluvia de meteroros de las Oriónidas, que tiene lugar en octubre.

Los meteoros de las Eta Acuáridas tienen una tasa de actividad de entre 40 y 85 meteoros por hora y una velocidad bastante alta, unos 66 kilómetros por segundo. Para observadores a nuestras latitudes, 40º norte, el radiante de las Eta Acuáridas se sitúa por encima del horizonte desde cuatro horas después de la medianoche hasta el amanecer», explica el Instituto Geográfico Nacional.

Este fenómeno tiene su origen en los restos del Cometa Halley. Cada año, la Tierra atraviesa una región del espacio llena de partículas desprendidas de este cometa, que orbita el Sol aproximadamente cada 76 años y fue observado por última vez en 1986. Al entrar en la atmósfera terrestre, estos fragmentos se desintegran por la fricción, generando los destellos luminosos que conocemos como estrellas fugaces. El mismo cometa también da lugar a otra lluvia de meteoros, las Oriónidas, visibles en octubre.

En 2026, su punto máximo tendrá lugar durante la noche del 5 al 6 de mayo. El mejor momento para observarlas será en las horas previas al amanecer. Sin embargo, la presencia de la Luna, con una iluminación del 82%, dificultará en parte la visibilidad de los meteoros.

Cometa Halley

La lluvia de meteoros anual de las Eta Acuáridas alcanza su punto álgido a comienzos de mayo. Cada año, la Tierra atraviesa el rastro de polvo que deja el Cometa Halley, y esas pequeñas partículas se desintegran al entrar en la atmósfera. Según la NASA, se observó por última vez en 1986 y no volverá a acercarse al Sistema Solar interior hasta 2061. Las Eta Acuáridas parece que surgen desde la constelación de Acuario, de ahí su nombre.

Se trata de meteoros especialmente rápidos, que penetran en la atmósfera terrestre a unos 64 kilómetros por segundo, razón por la cual, en ocasiones, dejen tras de sí breves estelas luminosas visibles durante unos instantes después de su paso. En condiciones ideales, esta lluvia puede alcanzar hasta unos 50 meteoros por hora, aunque desde el hemisferio norte la cifra suele ser menor.

El mejor momento para observarlas es en las horas previas al amanecer, mirando hacia el este. El máximo de actividad se espera en torno a la noche del 5 al 6 de mayo, aunque este año la elevada luminosidad de la Luna podría dificultar la visibilidad de los meteoros más débiles.

Calendario lunar de mayo de 2026

A lo largo de este mes se podrán observar cinco fases lunares, cuando lo habitual es que haya cuatro. Esto se debe a que el ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 días, mientras que los meses del calendario tienen 30 o 31 días, lo que permite que una fase principal pueda repetirse dentro del mismo mes. En mayo de 2026 ocurre precisamente esto, ya que comienza y termina con luna llena. Éstas son las fechas clave:

1 de mayo: Luna llena

9 de mayo: Cuarto menguante

16 de mayo: Luna nueva

23 de mayo: Cuarto creciente

31 de mayo: Luna llena

Durante este mes habrá dos lunas llenas, los días 1 y 31 de mayo. La primera es conocida como la «Luna de las Flores», un nombre asociado a la abundante floración típica de la primavera. La segunda recibe el nombre de «Luna Azul», un fenómeno que se produce cada dos o tres años cuando se registran dos lunas llenas en un mismo mes.