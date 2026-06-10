Cómo te avisa tu piel de que necesita un cambio de rutina en el skincare: “Aparece tirantez, rojez, picor, descamación, granitos…”

Hay varios momentos del año en el que las dudas cosméticas se centran en un mismo tema: cuándo llega el momento de cambiar las formulaciones de las cremas. Siguiendo la lógica, utilizamos la rutina diaria de belleza para reforzar y ayudar a la piel a hacer frente a los agentes externos y seguramente te habrá llegado ese momento en el que sabes que tienes que cambiar de rutina, pero todavía no tienes muy claro cuándo es el momento perfecto para hacerlo. Y, sin ser consciente, tu piel ya te está avisando de que va necesitando este cambio. Solo tienes que saber escuchar sus señales y anticiparte a ellas y para eso te hemos preparado una pequeña guía junto a las expertas en el sector.

Una cosa que debes tener en cuenta es que la piel es quien mejor te va a decir cuándo necesita cambiar los ingredientes que le estás aportando. El Dr. José Barbosa, Medical Affairs de SkinClinic, subraya que «la piel es nuestro principal órgano de defensa, y su capa más superficial funciona como un muro de ladrillos: las células serían los ladrillos y los lípidos que las rodean el cemento que los mantiene unidos y sellados».

Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, secunda esta idea declarando que la propia piel reacciona «porque tiene mecanismos de defensa muy claros: cuando recibe ingredientes que no necesita, que son demasiado potentes para su estado actual o que se combinan mal entre sí, la barrera cutánea puede alterarse». Por eso no hablamos de ingredientes incorrectos, aclara Ana Fernández, training manager de NAOS, sino de «ingredientes que no son adecuados para un tipo de piel en un momento determinado». «En realidad, no es una reacción al producto en sí, sino a la incoherencia entre lo que la piel necesita, su estado actual y lo que le estamos aplicando», añade Esther Moreno, facialista y cosmetóloga.

Lo que ocurre cuando no le estás dando el cuidado que necesita es que «pierde más agua, se vuelve más vulnerable y empieza a avisar. Muchas veces no es que el activo sea malo, sino que no encaja con esa piel, en ese momento o en esa concentración», explica la experta. Escucha a estos síntomas, porque suelen dar muchas pistas. La rojez, el ardor o la descamación «pueden aparecer por un exceso de ácidos exfoliantes, como glicólico, salicílico, láctico o mandélico, o por introducir retinoides demasiado rápido», apunta Mireia Fernándes, directora dermocosmética de Perricone MD.

Por su parte, otros síntomas como los granitos pequeños o la textura irregular «pueden relacionarse con fórmulas demasiado oclusivas para una piel con tendencia acneica», añade. Mientras que la tirantez y la sensación de piel de papel «suelen indicar una barrera debilitada, muchas veces por abuso de limpieza, exfoliación o activos transformadores», añade la experta de Perricone MD. También puede haber irritación en zonas delicadas, como contorno de ojos o comisuras, cuando se aplican activos potentes demasiado cerca.

Existe un síntoma que muchas veces se puede confundir como beneficioso: el aumento de brillos o imperfecciones. Tal y como señala Ana Fernández, es una consecuencia que puede surgir «al utilizar productos oclusivos o texturas que no se adaptan al tipo de piel». Y no está cerca de ser algo bueno para la piel, sino que, como advierte la experta, puede ser una consecuencia de la «tendencia actual a combinar muchos activos en una misma rutina; hace que en ocasiones nuestra piel pierda el equilibrio cutáneo y aparezcan estos síntomas».

En palabras del Dr. José Barbosa, conviene matizar que los desencadenantes generales de este tipo de reacciones son:

Fragancias y perfumes : están entre los irritantes más habituales de la cosmética.

Retinol en concentraciones altas o introducido de golpe: provoca la típica reacción de descamación, rojez y tirantez.

Ácidos exfoliantes usados en exceso o superpuestos sin una pauta clara, que erosionan la barrera.

¿Por qué es importante reaccionar a tiempo?

Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica, nos responde a esta pregunta argumentando que una piel irritada de forma puntual «suele recuperarse rápido si se ajusta la rutina, pero si se insiste con los mismos activos, puede entrar en un círculo de inflamación, sensibilidad y deshidratación», y esto puede terminar en consecuencias mayores. Como, por ejemplo, que sin ser consciente estés dañando la barrera de la piel. «Reaccionar a tiempo evita que la piel se vuelva más reactiva, que aparezcan brotes, descamación persistente o incluso manchas postinflamatorias», añade la experta.

Muchas veces, el cambio y la mejora de estos síntomas pueden hacerse frente desde la propia rutina. «Ajustamos la rutina, reducimos el exceso de activos y priorizamos los productos que respeten el equilibrio natural de la piel, reforzando la función barrera», apunta Ana Fernández. Para ello, Raquel González subraya que el primer paso comienza por simplificar la rutina con pasos como «un limpiador suave, hidratante reparadora y protección solar diaria, pausando durante unos días retinoides, ácidos exfoliantes, vitamina C potente y cualquier activo que pueda aumentar la sensibilidad».

Cuando la piel vuelve a estar cómoda, la experta subraya que se pueden introducir paulatinamente los ingredientes uno a uno, «con baja frecuencia y observando la respuesta. Si hay dolor, inflamación intensa, dermatitis o brotes persistentes, lo adecuado es consultar con tu esteticista, farmacéutico o dermatólogo».