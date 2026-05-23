Con sólo 30 años ahora lidera en la NASA el equipo de sistemas de emergencias más importante de Artemis II. Los sueños en Estados Unidos pueden convertirse en una nueva realidad que nos golpeará con fuerza. Estaremos muy pendientes de algunos elementos que acabarán marcando la diferencia y que, sin duda alguna, serán las que nos afectarán de lleno. Un giro radical que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa.

Un equipo de sistemas de emergencias es el lugar en el que este experto se ha hecho un hueco después de años estando, luchando por cumplir sus sueños. En un país en el que se puede pasar de 0 a 100, de no tener nada a ser millonario, de llegar de un país extranjero a con esfuerzo y dedicación conseguir entrar en una de las organizaciones más importantes. En estos días estaremos muy pendientes de una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden hacernos ver algunas situaciones del todo inesperadas.

No hablaba inglés y era hijo de agricultores

La realidad de muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos sin nada de nada, estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada detalle cuenta, nos damos cuenta de la importancia de descubrir personas como estas que inspiran a las demás.

Hay un tipo de persona que verá en el hecho de no hablar inglés y ser hijo de agricultores, una barrera que no podrá saltar y otros, que tendrán este tipo de elementos como una motivación más. No hay barreras importantes, sino que hay personas que son capaces de afrontarlas o no.

Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tocará empezar a tener en consideración este tipo de elementos que serán esenciales.

Este niño que en su día fue uno de los señalados por ser hijo de agricultores se ha convertido en un hombre capaz de dirigir una de las empresas más importantes del mundo. De la mano de una serie de elementos que le han dejado en una posición un tanto complicada.

Ahora lidera en la NASA un importante equipo responsable de Artemis II

El éxito de este joven de poco más de 30 años lo convierte en un ejemplo a seguir, en especial si tenemos en cuenta de dónde viene. De un punto en el que tocará empezar a tener en consideración algunos detalles que serán esenciales y que pueden cambiarlo todo.

Tener la determinación necesaria para formarse en un sector que, sin duda alguna, acabará llegando a toda velocidad en estos días en los que todo puede ser posible. Con 15 años decidió aprender inglés y empezar a prepararse para una carrera plagada de becas y de éxitos. Hasta acabar en Stanford una de las mejores universidades del mundo.

Manuel Retana Parra es el nombre de este hombre de 30 años que se ha convertido en toda una inspiración para medio mundo, en unos tiempos difíciles para la inmigración, lo que llega puede ser una explosión de cambios importantes en estos días en los que no es fácil conseguir cambiar de país.

Los expertos de trabajos por el mundo nos dan una imagen detallada del tipo de perfiles que contrata la NASA y que quizás nos interese poner en práctica:

Ingenieros: el título superior con el que contemos debe estar relacionado con el tipo de ocupación que se busca, destacando los de ingeriería aeroespacial, informática, biología, meteorología, ciencias de computación,…

Administración: una agencia del tamaño de la NASA, que cuenta con unos 19.000 empleados directos, requiere de un equipo para llevar el trabajo administrativo y ha de tener unas dimensiones considerables. Contar con formación en administración y gestión de empresas, comunicación,… así como experiencia previa incrementarán nuestras opciones como candidatos.

Área médica y técnica: teniendo en cuenta la naturaleza altamente peligrosa de algunos de los trabajos que se llevan a cabo, el equipo médico propio se torna indispensable.

Trabajo de oficina: cada jefe o cabeza de equipo necesita de contables, secretarios, asistentes,… con lo que este tipo de empleos pueden ser un objetivo muy atractivo para profesionales no técnicos.

Un perfil que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos inspire para hacer realidad un sueño que este hombre nos demuestra que es posible. Por si fuera poco fue rechazado hasta 11 veces, antes de ser aceptado en esta empresa.