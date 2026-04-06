El descarado troleo de un joven a María Jesús Montero en plena procesión de Semana Santa

El descarado y audaz troleo de un joven a la vicepresidenta María Jesús Montero en plena procesión de la Semana Santa sevillana se ha convertido en uno de esos momentos virales que resumen, con humor negro y sin filtros, el hartazgo de una parte importante de la sociedad española.

En el vídeo, en un aparte de una procesión, se ve a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno caminando entre los fieles y los nazarenos.

En un momento dado, un joven se acerca a ella, de forma amigable, y le pide hacerse una foto. De pronto, en el mismo tono sereno y sosegado en que le ha pedido que se fotografíe con él, la suelta a la cara y sin complejos, un «Dimite, ¿vale? Porfa, porfa», un comentario directo y cargado de ironía. E

El mensaje burlón del troleo del joven a María Jesús Montero, evidencia la realidad política que muchos perciben como una contradicción permanente. El chaval no grita, no insulta de forma vulgar, simplemente trolea con precisión quirúrgica. Le lanza la frase de tal forma que convierte la procesión en un escenario improvisado de sátira callejera.

No vemos la cara de María Montero tras la petición del joven, sólo la aceptación solícita previa al troleo; no olvidemos que estamos en precampaña electoral en Andalucía.

Lo que hace especial este troleo no es solo la audacia del joven, sino la naturalidad con la que lo ejecuta al ver a una de las figuras más poderosas del Gobierno paseando bajo palio o entre pasos. En ese momento, le recuerda a María Jesús Montero en voz alta lo que muchos ciudadanos piensan. El vídeo se ha difundido en redes como la pólvora.