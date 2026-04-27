En el sur de Madrid y con 32 asignaturas obligatorias: así serán los años universitarios de la princesa Leonor

La princesa Leonor estudiará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Así lo ha anunciado Casa Real a través de un comunicado oficial, donde ha detallado que, después de terminar su formación militar en San Javier, Murcia, la heredera al trono vivirá su etapa universitaria en la facultad mencionada, concretamente en el campus ubicado en la localidad de Getafe. Además, han señalado que en su caso compaginará su correspondiente calendario académico con sus compromisos institucionales, tal y como ha hecho durante el periodo de bachillerato y su formación castrense.

Como no podía ser de otra manera, esta noticia ha generado un gran interés por conocer el programa académico que tendrá que seguir la princesa durante los próximos cuatro años, así como las oportunidades que se le ofrecen en calidad de alumna del centro.

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Según la propia página web de la UC3M, este grado tiene como objetivo «formar especialistas y profesionales preparados para comprender y analizar la política en toda su complejidad, con rigor y profundidad». Para ello, contempla un plan de estudio formado por 32 asignaturas obligatorias (más 6 optativas), entre las que se encuentran Estrategias de Expresión, Derecho Administrativo, Análisis Electoral, Habilidades profesionales interpersonales o Evaluación de políticas y programas públicos, entre otras muchas. Sin duda, la materia de cada una de ellas otorgará a Leonor una comprensión profunda de cómo se mueve el poder, una habilidad primordial para su futuro rol como reina de España.

Por otro lado, este grado ofrece la posibilidad de poder cursar, si así se desea, algunas asignaturas en inglés, algo que la princesa Leonor podría elegir, ya que cabe destacar que estudió bachillerato de manera bilingüe en el UWC Atlantic College.

Más allá de la programación de estudios, la primogénita de Sus Majestades también tendrá a su disposición instalaciones que garantizan la comodidad de sus estudiantes, como dos grandes bibliotecas, pistas deportivas, cafetería e incluso un centro de salud propio y un banco dentro del campus.

Getafe, la localidad madrileña donde estudiará Leonor

Aunque todavía no hay fecha específica de inicio, normalmente este grado suele arrancar el curso durante la primera semana de septiembre, y será desde entonces cuando la princesa Leonor se convierta en un rostro habitual dentro de las instalaciones del campus de Getafe. Para acudir a las clases, la hija mayor del Rey Felipe VI tendrá que recorrer aproximadamente unos 23 kilómetros, la distancia que separa el Palacio de la Zarzuela de la universidad citada.

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Getafe es una de las localidades del sur de Madrid más pobladas, con 186.906 habitantes, según los datos del INE de 2024. De hecho, es una de las opciones más atractivas para aquellos que buscan un lugar tranquilo para vivir en las inmediaciones de la capital. Además, ofrece una amplia gama de servicios gastronómicos y de ocio (que muy probablemente Leonor pueda disfrutar junto a sus compañeros), así como también cuenta con una excelente conectividad de transporte público.