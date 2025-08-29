Una célula turca vinculada al grupo terrorista Estado Islámico (EI) planeó presuntamente un atentado contra el papa Francisco que iba a llevarse a cabo durante su visita a Trieste, en el norte de Italia, el 7 julio de 2024, según publicó en exclusiva este viernes el diario local Il Piccolo.

La investigación de la Fiscalía de Trieste, en colaboración con los servicios de inteligencia italianos y la Interpol, llevó a la detención en Holanda de un ciudadano turco, posteriormente extraditado a Italia.

Las pesquisas se iniciaron después de que el día anterior a la llegada del pontífice argentino, fallecido el pasado 21 de abril, se encontrase una maleta con una pistola automática, un cargador y 14 cartuchos, que había sido abandonada en el bar de la estación de Trieste y que probablemente estaba destinada a ser recogida por otra persona.

A consecuencia de las investigaciones, fue detenido en Holanda Hasan Uzun, ciudadano turco de 46 años sospechoso de tener vínculos con el EI y que actualmente se encuentra recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Coroneo, en Trieste, añade el diario.

Conspiración

Según explica al medio Lucrezia Chermaz, la abogada de Uzun, los cargos que se le imputan son «de conspiración para portar y poseer un arma común, pero la investigación sigue su curso».

Las imágenes de una cámara de vigilancia captaron a Uzun dejando su maleta en el bar y deambulando por la estación, antes de comprar una nueva tarjeta telefónica italiana con efectivo y destruir la anterior.

Después partió de Trieste en tren con destino a Milán y desde allí, continuó hasta Suiza, donde fue devuelto en la frontera porque su documentación no era válido. Un hombre con camisa azul claro fue grabado por cámaras de seguridad acompañándolo durante estos viajes.

Una nota confidencial de los servicios de seguridad, añade el diario, confirmó la hipótesis de un posible atentado planificado contra el papa y atribuido a un grupo radical turco afiliado al EI, aunque la investigación, aún en curso, busca identificar a posibles cómplices y verificar la existencia de una red terrorista que opera en territorio europeo.

Reino Unido frustró un nuevo plan de asesinato

Un complot para asesinar al papa Francisco durante su histórica visita a Irak pudo ser desbaratado gracias a una alerta de los servicios de inteligencia británicos, según reveló entonces el propio pontífice en su autobiografía.

El papa señaló que tras aterrizar en Bagdad en marzo de 2021, recibió información precisa sobre un plan que involucraba a dos terroristas suicidas que pretendían atentar contra un acto oficial en el que iba a participar. Gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad, ambos atacantes fueron localizados, interceptados y neutralizados antes de que pudieran ejecutar su ataque, según los extractos difundidos por el diario italiano Corriere della Sera.

La visita, que se extendió durante tres días en plena pandemia de coronavirus, marcó un hito histórico al convertirse en la primera de un jefe de la Iglesia católica a Irak. Para garantizar su protección, se desplegó un operativo de seguridad excepcional, que combinó vigilancia terrestre, aérea y coordinación internacional, subrayando la complejidad y los riesgos de un viaje de tal relevancia diplomática y religiosa.

Según comentó el propio Francisco, el complot fue descubierto por los servicios de inteligencia británicos, que avisaron a la policía iraquí y esta, a su vez, se lo comunicó a su equipo de seguridad cuando aterrizó. «Una mujer cargada de explosivos, una joven terrorista suicida, se dirigía a Mosul para inmolarse durante la visita papal», explicó.