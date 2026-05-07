El PP recupera la alcaldía de Lugo tras 27 años gracias al apoyo de una ex concejal del PSOE

Elena Candía, portavoz local y líder del PP en la provincia de Lugo, se ha convertido este jueves en alcaldesa de la ciudad tras prosperar la moción de censura impulsada por los populares con el respaldo de María Reigosa, una concejal que abandonó el PSOE y figura actualmente como no adscrita. Con su investidura, el PP recupera el gobierno municipal lucense después de 27 años de hegemonía socialista y Candía se convierte en la cuarta dirigente en ostentar el bastón de mando en este mismo mandato.

La moción ha salido adelante en un pleno tenso con 13 votos a favor, los nueve concejales del PP más el de Reigosa, mientras que los grupos socialista y nacionalista votaron en contra. La operación, avalada por los máximos dirigentes del PPdeG con Alfonso Rueda a la cabeza, ha obligado al hasta hoy alcalde, el socialista Miguel Fernández, a ceder el mando tras apenas unos meses al frente del Consistorio.

El pleno se celebró con el exterior del Consistorio tomado por varios cientos de personas concentradas desde antes de las 11:00 horas para mostrar su rechazo a la moción. En el interior, la sala de plenos agotó su aforo con medios de comunicación y personal de los distintos grupos, lo que impidió la entrada al público general. La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, encabezó la llegada de un nutrido grupo de alcaldes y concejalas del partido que se apostaron a las puertas de la casa consistorial.

La sesión arrancó con una disputa formada por la popular Flor Rubinos e Iria Buide. Rubinos quería permitir el acceso del público, mientras Buide reclamó consultar al jefe de la Policía local por razones de seguridad. El debate se extendió con la intervención del todavía alcalde Miguel Fernández, a quien Rubinos llamó al orden por tomar la palabra fuera del turno. Finalmente se denegó la entrada a toda persona ajena al pleno, mientras desde la plaza llegaban cánticos de la protesta.