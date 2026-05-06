La reciente operación de Ángel y Javier Escribano en la que han vendido su 14,3% de las acciones de Indra por 1.300 millones de euros ha sorprendido a muchos. Además de que se trata de una operación muy cuestionada dadas las grandes ganancias que han recibido los hermanos por la venta. De esta forma, Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular ha cuestionado en la red social X la operación indicando que si «¿Sabían los Escribano que las decisiones del Gobierno iban a elevar las cotizaciones de Indra más del triple en dos años? En consecuencia, Nadal ha insistido en que desde el PP se va a pedir «comparecer a la SEPI, a la ministra de Defensa y al Director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno».

Así, en el hilo de la red social X, Nadal también ha exigido que estos organismos tienen que «explicar qué información tenían estos inversores antes de comprar las acciones y ser nombrado presidente» Ángel Escribano.

Además, ha añadido que ante esta situación «es razonable tener serias sospechas y el Gobierno tiene que aclararlo».

De igual forma, queda en el aire si para realizar esta operación los hermanos Escribano contaban con información privilegiada, a lo que Nadal añade «¿Conocían los propietarios de EM&E Group (Escribano) los planes del Gobierno para Indra antes de invertir en la compañía? Y continúa preguntándose si «¿Conocían que iba a convertirse en el buque insignia de la política de defensa e iba a recibir contratos por miles de millones de euros?».

Por otro lado, Nadal ha hecho hincapié en que existe un conflicto de intereses. «Más de 900 millones de euros de plusvalía en dos años en una fallida operación de fusión con un brutal conflicto de intereses. Todo ello después del nombramiento de un presidente de Indra, dueño de la empresa con la que se iba a fusionar», ha denunciado.

Los Escribano salen de Indra tras vender su 14,3%

En concreto, la guerra interna de Indra estallaba este martes en el que podría ser uno de sus últimos episodios. Los hermanos Ángel y Javier Escribano comunicaban a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se habían deshecho del 14,3% que poseían en la compañía a través de la entidad Advanced Engineering. La ganancia ha sido de 1.300 millones.

Alrededor del 11% era una posición contratada a través de un préstamo (collar) con JP Morgan, que conservará esa posición en la compañía de Defensa. El otro 3% quedaría en manos, según las fuentes consultadas, del grupo Amber que controla Joseph Oughourlian.