Bertín Osborne posa con Gemma Camacho y recuerda a la foto con Gabriela que hizo saltar chispas… ¿Mismo patrón?

Desde hace años, Bertín Osborne es una de las imágenes más reconocibles de la firma de moda española El Capote. El presentador de televisión mantiene una relación de amistad muy cercana con Rafa Dona, el fundador de la marca, y es por ello por lo que no solo ha tenido la oportunidad de protagonizar campañas de sus nuevas colecciones, sino también de diseñar algunas prendas propias.

Sin embargo, más allá de eso, lo cierto es que esta empresa también ha estado ligada a algunos de los episodios más comentados de la vida sentimental del artista. Y es que fue precisamente durante una sesión promocional de la firma andaluza cuando salió a la luz su fugaz relación con Gabriela Guillén. Ahora, cuatro años después, la historia parece que ha vuelto a repetirse, ya que Osborne ha recurrido al mismo modus operandi, aunque esta vez lo ha hecho acompañado por Rocío Camacho, la reportera de Mediaset que hace tan solo unos meses fue vinculada sentimentalmente con Cayetano Rivera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Capote (@elcapote)

«Compartir con todos vosotros algunas fotos de la nueva campaña Primavera/ Verano 2026 con nuestro querido @bertinosborne y @gemmacamacho. Vaya pareja de guapos y de profesionales. Toreros, toreros. Olé, olé y olé», escribían desde las redes sociales de El Capote. Además, añadían que las fotos habían sido tomadas desde la Plaza de Toros de Las Ventas, aunque lo cierto es que la ubicación no ha sido un dato tan llamativo como la complicidad que muestran los dos mencionados en el reportaje.

En las tres fotografías que han salido a la luz, Bertín y Gemma posan con las nuevas prendas de El Capote mientras intercambian sonrisas y miradas que dejan entrever una evidente complicidad delante de las cámaras Una química que no ha pasado desapercibida para los seguidores de la firma, quienes no han dudado en aplaudir el resultado. «La verdad es que están los dos espectaculares», «Me encanta la pareja que hacen», «La clase solo la tienen los elegantes», «Con ganas de ver más fotos», «Se nota la complicidad y el arte que desprenden», escribían algunos de los internautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Capote (@elcapote)

Sin embargo, ha sido inevitable que este reportaje no recuerde a la sesión que en 2022 realizó el cantante junto a Gabriela Guillén, la cual terminó convirtiéndose en el inicio de su mediático romance. No obstante, por ahora, ni Bertín ni Gemma han confirmado que entre ellos exista algo más allá de una colaboración estrictamente profesional, por lo que de momento, solo se puede hablar de una notable química que no ha pasado desapercibida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Capote (@elcapote)

Cabe destacar que en los últimos meses, además de Cayetano Rivera, Gemma Camacho también ha sido relacionada sentimentalmente con Ramón García, unos rumores que la propia periodista desmintió, asegurando que el presentador tan solo era un compañero de profesión y un referente para ella.