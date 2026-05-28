Cuando una artista aparece sobre el escenario segundos antes de que empiece un concierto, no sólo se espera su música, también un momento visual imposible de ignorar. Las luces, el vestuario y la actitud forman parte del espectáculo tanto como la actuación en sí. Algo muy parecido está ocurriendo ahora en el tenis gracias a Naomi Osaka, que ha entendido como pocas deportistas que una entrada a pista también puede convertirse en un auténtico acontecimiento de moda.

En Roland Garros, la tenista japonesa volvió a demostrar que ya no sigue las reglas estéticas tradicionales del circuito. Mientras muchas jugadoras mantienen la clásica uniformidad deportiva, Naomi apareció caminando hacia la pista Suzanne Lenglen con un estilismo que parecía sacado directamente de una pasarela de Alta Costura parisina. Y el impacto fue inmediato.

El look principal, diseñado por Kevin Germanier, apostaba por una estética dramática y sofisticada dominada por el negro. La pieza central era un corsé ajustado cubierto de pedrería y destellos, combinado con transparencias y una falda plisada de gran volumen que se deslizaba detrás de ella casi como una capa teatral. El movimiento de la falda al caminar convertía cada paso en una escena cinematográfica, elevando por completo la entrada al partido.

Lo interesante de este estilismo no es únicamente lo llamativo que resulta visualmente, sino la manera en la que mezcla códigos aparentemente opuestos. Por un lado, mantiene referencias claras al universo deportivo; por otro, introduce elementos propios de la costura más conceptual: corsetería, tejidos translúcidos, siluetas exageradas y una construcción casi escultórica. No parecía una tenista entrando a competir, sino una estrella protagonizando el desfile más comentado de la Semana de la Moda.

Sin embargo, el verdadero golpe de efecto llegó cuando Osaka se quitó la capa negra para revelar el look de competición firmado por Nike. Debajo aparecía un minivestido marrón lleno de paillettes doradas, con cuello halter y pequeños volantes estructurados que aportaban movimiento y un aire claramente inspirado en la estética dosmilera. El vestido estaba pensado para reflejar la luz, creando un efecto brillante que recordaba a la Torre Eiffel iluminada de noche, la gran inspiración detrás del diseño.

Y ahí es precisamente donde Naomi Osaka marca la diferencia respecto a otras deportistas: entiende perfectamente el valor del impacto visual. Cada aparición está construida como una narrativa completa, con referencias, intención estética y un claro componente de espectáculo. No se trata simplemente de vestir ropa bonita o viralizar un look. Hay una historia detrás de cada elección.

En los últimos años, la japonesa ha transformado las pistas de tenis en una extensión natural de la cultura pop y la moda contemporánea. Ya lo había hecho anteriormente con diseños inspirados en mariposas, medusas o conceptos futuristas, pero en París ha llevado esa idea un paso más allá con una propuesta mucho más oscura, elegante y teatral.