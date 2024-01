Naomi Osaka, ex número uno mundial del tenis femenino y campeona de cuatro Grand Slams, regresa esta temporada a la competición oficial después de un parón de 15 meses por problemas de salud mental. También aprovechó ese intervalo de tiempo para ser madre, pero ahora ha decidido volver a las pistas. Sin embargo, la japonesa es noticia durante las últimas horas por algo bien distinto.

Su familia es un polvorín, tal y como ha demostrado su hermana Mari Osaka. La joven de 27 años acusa a su padre Leonard François, por maltrato y abuso hacia ella y su madre. Así lo asegura la japonesa a través de sus redes sociales, que ya han sido eliminadas, aunque el mensaje fue caputado por multitud de usuarios.

«Has abusado de mí desde que era joven y continúas acosando a mi madre… Te mataré a menos que me mates primero trayendo un arma como cobarde que eres. Me considero la hija del diablo», escribe la que también fuera tenista profesional y que alcanzó el puesto 280 en el ranking ATP como mejor clasificación.

Durísimo testomonio

«Quiero que te des cuenta de lo disgustada y decepcionada que estoy de ti, tanto como padre y ser humano. Llevas mucho tiempo abusando de mí, desde que era joven y sigues abusando de mi madre emocionalmente; además de invadir nuestra intimidad. Lo hago público, porque eres un cobarde que se ampara en su fortaleza física para golpearme», escribió en su perfil de Instagram que posteriormente cerró.

«Todo llegó a su fin, la próxima vez que te vea, no dudaré en llamar a la policía. Considéralo una amenaza. Si te mataran, no me importaría, teniendo en cuenta el daño que me has hecho y a la familia en general, por tal razón, si vuelves con intenciones de golpearnos, te mataré, a menos que traigas un arma como el cobarde que eres. Soy hija del diablo y le pido a Dios que me ayude», finalizó.

Naomi Osaka no se ha pronunciado al respecto hasta el momento. La menor de la familia, que llegó a ser número 1 del tenis a comienzos de 2019 después de ganar el Open de Australia de aquel año, se alejó del deporte tras los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021. Decidió cuidar su salud mental después de haber revelado que sufría depresión y ataques de ansiedad. Su decisión provocó la reacciones de deportistas de todo el planeta que la apoyaron en ese difícil proceso e hicieron hincapié en la salud mental, muchas veces ignorada. En julio pasado fue madre, dio a luz a la pequeña Shai, y esta semana volvió al tenis en el torneo de Brisbane, previo al Abierto de Australia. Este año buscará recuperar su mejor nivel para volver a luchar por los grandes títulos como supo hacerlo tiempo atrás.

No es la primera vez que en el circuito femenino ha habido casos de padres agresivos. A Damir Dokic, progenitor de Jelena Dokic, se le prohibió la entrada a los recintos de tenis. Marinko Lucic, padre de Mirjana Lucic, vio como su hija huía a Estados Unidos para no estar dentro de su influencia, y conocidos fueron también los abusos de Jim Pierce a su hija Mary, impidiéndole estar en ningún torneo.