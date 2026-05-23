Hay prendas que nacen para ser virales sin pretenderlo. El vestido Antonia de la firma Par y Escala fue uno de esos casos. Lo llevó la creadora de contenido María Pombo y, en cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios preguntando por aquella pieza blanca con estampado de soles azules que parecía capturar a la perfección el espíritu del verano. «Fue un poco sin querer queriendo», recuerda Iara Viñuales, su creadora. El equipo detrás de Par y Escala creó el vestido como uno más, pero con una intuición clara: algo podía pasar. «Nos quedamos en shock y lo seguimos de cerca en redes por si en algún momento se lo ponía». Y llegó el momento. La publicación explotó. Las búsquedas del vestido se dispararon y el nombre de Par y Escala se coló en miles de conversaciones digitales.

Desde entonces, la relación con María Pombo se ha consolidado. «Le enviamos ropa cada año y siempre es un encanto con nosotras», explican desde la firma, que ha convertido este impulso viral en una visibilidad sostenida dentro del universo de la moda española.

Un vestido que favorece a todos los cuerpos

El éxito del modelo Antonia no se explica sólo por su exposición mediática. Según la marca, el diseño está pensado para adaptarse a distintos cuerpos gracias a su estructura de nido de abeja, que ajusta sin marcar, y una caída fluida desde la cintura que estiliza sin esfuerzo. «Es el típico vestido que te pones sin pensar y todo el mundo te pregunta», resumen.

Ese enfoque funcional y favorecedor es parte del ADN de Par y Escala. La firma, fundada por la diseñadora argentina Iara Viñuales, construye sus colecciones desde la comodidad y la versatilidad, con una estética reconocible basada en color, movimiento y tejidos naturales.

Una marca entre Vigo, Argentina e India

La historia de Par y Escala no se entiende sin su carácter nómada. La marca nace entre Argentina, India y Vigo, donde Viñuales se estableció por motivos personales. «Me enamoré de un vigués y acá que me vine», recordaba en la entrevista.

Desde allí coordina la producción internacional mientras mantiene colaboraciones con talleres locales en España. Aunque su principal base productiva está en India, también trabajan con pequeños talleres nacionales, manteniendo una estructura híbrida que define su crecimiento.

«India está presente desde el minuto cero», señala Viñuales. Allí trabajan con talleres locales especializados en técnicas tradicionales como el block print, el tie dye o el shibori, procesos manuales que hacen que cada prenda sea única. «Es prácticamente imposible que dos piezas queden exactamente iguales», explica.

Este carácter artesanal también se traduce en una filosofía de producción slow fashion: unidades limitadas, tejidos 100% algodón y tintes naturales elaborados a partir de plantas y flores. Todo ello refuerza una identidad basada en lo imperfecto, lo orgánico y lo irrepetible.

Estampados con identidad propia

Más allá del vestido viral que tanto adora María Pombo, Par y Escala trabaja con estampados que se han convertido en señas de identidad de la marca, como Jamu, Agus o Bee. Estos diseños se aplican en vestidos, blusas o pantalones, siempre bajo el mismo lenguaje visual: color intenso, textura visible y un aire artesanal.

«La textura lo es todo», explican desde la firma. Lejos de la perfección industrial, la marca apuesta por pequeñas irregularidades que aportan autenticidad a cada pieza.

Moda que no sigue tendencias, las interpreta

Lejos de perseguir tendencias efímeras, Par y Escala apuesta por prendas atemporales. Siluetas fluidas, colores vivos como el amarillo, el rosa o el verde, y una estética relajada que encaja con la idea de «lujo cómodo». Como expone su fundadora: «No diseñamos para una temporada, diseñamos para que puedas ponerte la prenda hoy y dentro de tres años y siga teniendo sentido».