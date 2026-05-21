Adiós al tiempo primaveral: la AEMET confirma la llegada del verano a Madrid con máximas por encima de 30 grados en los próximos días

La AEMET confirma la llega del verano en Madrid con máximas por encima de los 30 grados en los próximos días. La primavera se despide por completo y se convierte en la antesala de algo más. Será el momento de empezar a ver llegar una de las estaciones más esperadas del año. Sin duda alguna, tocará empezar a visualizar algunos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Esta primavera parece que nos dará alguna que otra sorpresa en unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede llegar en cualquier momento y que, sin duda alguna, acabará convirtiéndose en la antesala de algo más. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que tendremos que estar preparados para unas cifras que pondrán a más de uno los pelos de punta en pleno mes de mayo.

La primavera se despide por completo

Es hora de empezar a prepararnos para un verano que puede ser el que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden convertirse en elementos del todo inesperados. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en breve.

Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca e incluso puede darnos la excusa perfecta para empezar a pensar en un verano que puede complicarse por momentos. Será el momento de saber qué es lo que nos esperará en breve.

Tendremos que ver llegar un cambio de ciclo que, sin duda alguna, se convertirán en los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta, lo que nos estará esperando es algo contra lo que vamos que tener que luchar. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve.

La primavera dará paso a un verano que parece que llega mucho antes de lo esperado y que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año.

Máximas por encima de los 30 grados traerán de vuelta el verano en Madrid

Traerán la vuelta al verano en Madrid con máximas por encima de los 30 grados y unas cifras que pueden cambiarlo todo por completo. Será el momento de empezar a prepararse para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser esenciales.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET, la situación cambiará por completo en estos días en esta previsión del tiempo: «Cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas y algunas nubes de evolución dispersas en la Sierra durante las horas centrales. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos, con máximas que serán anormalmente altas para la época del año. Vientos flojos variables».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas que serán anormalmente elevadas para la época del año». En Aranjuez se puede llegar hasta los 35 grados.

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Situación de estabilidad con cielos poco nuboso o despejados en la práctica totalidad del país. Únicamente en el norte de Baleares y Canarias y litorales de Galicia, Cantábrico y Cataluña se darán intervalos de nubes bajas que podrían dejar brumas o nieblas costeras. Asimismo también habrá nubosidad baja matinal con probables bancos de niebla en el alto Ebro y Cantábrico oriental. Por la tarde se formará nubosidad de evolución dispersa en montañas del centro y norte, pudiendo darse algún chubasco aislado. Probable presencia de calima en el este de Canarias y suroeste peninsular. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte del país, si bien de forma ligera en los archipiélagos, así como en el tercio este peninsular las mínimas y en la mitad sur las máximas. Se esperan ascensos notables en el Cantábrico para las máximas y en puntos del extremo noroeste para las mínimas. Serán elevadas para la época del año, superándose los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, depresiones del nordeste y puntos del Cantábrico».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento moderado con intervalos fuertes de componente norte en Canarias y de este en el área del Estrecho, donde se prevén rachas muy fuertes. Levante moderado también en otros litorales del sur peninsular y Cantábrico, donde rolará a oeste, así como en interiores de Cádiz y Málaga. Viento flojo en el resto, predominando las componentes este y norte en Baleares y las este y sur en el resto con tendencia a rolar a oeste y norte en el cuadrante noroeste. Ascenso notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico, con valores elevados para la época en la mayor parte del país; superándose los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, depresiones del nordeste y puntos del Cantábrico. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho».