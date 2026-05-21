El día 20 de mayo de 2026 se presenta en toda la provincia de Zaragoza con un cielo poco nuboso, aunque se esperan intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico por la tarde. Las temperaturas subirán y el viento será flojo, cambiando a sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El día en Zaragoza se presenta con un cielo despejado y un sol que se despereza lentamente, invitando a los habitantes a disfrutar de las horas de luz que se extienden desde las 06:39 hasta las 21:20. Con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 32 grados, la jornada promete ser cálida, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 32 grados, haciendo del ambiente algo pesado por la alta humedad que se espera.

A lo largo de la mañana y la tarde, la calma predominará, con una brisa suave que apenas alcanzará los 8 km/h. Sin embargo, a medida que avanza el día, las temperaturas se sentirán agradables, tanto en el exterior como en sus cálidos interiores. Con el viento apenas registrándose, no parece haber riesgo de lluvia, lo que permitirá que los zaragozanos disfruten de un día pleno y soleado.

Calatayud: nubes y viento con posibilidad de lluvia

Las nubes se agrupan en el horizonte de Calatayud, anunciando un día de cambios drásticos que alterarán la tranquilidad habitual. La madrugada comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y una sensación térmica similar, mientras el viento suave acaricia las calles. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantiene nublado y el ambiente se torna algo tenso.

Durante la tarde, se prevé un descenso térmico notable, alcanzando una máxima de 29 grados, pero el viento se intensificará, con rachas que pueden superar los 30 km/h. La humedad fluctúa entre un 35 y un 75 %, creando una sensación de pesado calor, a pesar de la inminente posibilidad de lluvias que podría arruinar los planes al aire libre. Es recomendable no olvidar el paraguas al salir.

Tarazona: ambiente agradable y cielos despejados

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 27 grados. Aunque el viento soplará del noreste a una velocidad moderada, no se esperan lluvias ni cambios significativos durante el día, lo que favorece una sensación térmica agradable.

Perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, este es un día que invita a aprovechar el entorno y relajarse bajo un cielo donde las nubes no serán protagonistas.