La comunidad autónoma que se salva del calor infernal en pleno mayo: lloverá el fin de semana

Se salva del calor infernal en pleno mayo esta comunidad autónoma que parece que tendrá una previsión del tiempo diferente, el fin de semana se convertirá en uno de los pocos puntos del país en los que lloverá. Es hora de saber qué es lo que nos espera en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial en estos días en los que las temperaturas pueden acabar siendo las grandes protagonistas de estas próximas jornadas.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con unas cifras que pueden convertirse en la antesala de aun cambio de ciclo que, sin duda alguna, nos invitarán a ver qué es lo que nos estará esperando. Son días de visualizar un giro radical con un tiempo que puede convertirse en un problema para aquellos que no quieren saber nada de nada de una situación del todo inesperada. Estos días en los que parece que lloverá este fin de semana y lo hará de una forma que tocará estar preparados para lo peor. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días de cambios.

Sólo una comunidad autónoma se salvará del calor infernal de mayo

Este mes de mayo parece que tendremos que estar preparados para una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de prepararnos para ver llegar un anticiclón en gran parte del país que traerá novedades destacadas.

Estos días en los que la inestabilidad da paso a una estabilidad que estará muy marcada por un giro importante de guion que puede ser esencial que tengamos en mente. Un anticiclón que hará subir las temperaturas de forma alarmante en gran parte del territorio.

Es hora de apostar para ver llegar estos cambios que, sin duda alguna, se convertirá en algo que tocará ver llegar. Estos días en los que el calor se convierte en un problema, con cifras que estarán muy por encima de lo esperado, la situación puede complicarse por momentos.

Lo peor podría ser un aumento de las temperaturas que ya pueden llegar hasta los 40º. De tal forma que tendremos que estar preparados para lo peor, a excepción de esta comunidad autónoma.

Lloverá este fin de semana y lo hará de para salvarse de este cambio de ciclo

Esta comunidad autónoma situada en el norte del país puede convertirse en una de las que estará al margen de esta subida de las temperaturas y del anticiclón que será uno de los elementos que acabará marcando una diferencia importante en estos días.

Este fin de semana puede acabar siendo el que nos afectará de lleno el calor a excepción de Galicia, tal y como explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos con predominio de nubosidad alta, y nubosidad de evolución en las montañas del este. Probables brumas y bancos de niebla al inicio y final del día en el litoral norte y en Centro de Lugo. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado, que podría ser notable en el interior y en A Mariña. Máximas en ascenso, localmente notable en A Mariña, excepto en el litoral atlántico donde permanecerán sin cambios. Viento flojo con predominio de la componente este al principio y final del día y de la componente oeste durante las horas centrales, cuando vendrá acompañado de intervalos de moderado». Las alertas por calor también se activarán hoy, pero el fin de semana la situación cambiará por momentos: «Ascenso notable de las mínimas en zonas del interior y de las máximas en en A Mariña».

Para España el cambio puede ser significativo: «Se prevé que se mantenga un tiempo estable dominado por las altas presiones en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante el acercamiento de una dana, con incertidumbre en su posición, inestabilizará el tercio noroeste peninsular, dejando cielos nubosos o con intervalos nubosos y chubascos con tormenta que podrían ser localmente fuertes y con granizo en Galicia, Asturias y zonas aledañas. Es probable que estos chubascos y tormentas se extiendan por la tarde a otras zonas de la mitad norte, en especial en montaña, aunque sin llegar a descartarse de forma aislada en el resto. Por otro lado, se prevén intervalos de nubes bajas en Baleares y litorales catalanes con posibles brumas o nieblas costeras, así como en el norte de las islas Canarias. Calima en Canarias y extremo oeste peninsular.

Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico y tercio noroeste peninsular, así como en puntos de Alborán. Ascensos en Canarias y pocos cambios en el resto. Mínimas en general con pocos cambios. Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y de las depresiones del nordeste peninsular, así como en puntos del Cantábrico, Galicia y meseta Norte, sin descartarlo en Canarias».