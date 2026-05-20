Ni placas ni baterías: un jubilado consigue energía gratis con un mecanismo que aprovecha el agua en movimiento

Las turbinas eólicas y los paneles solares se están convirtiendo en algunas de las formas más conocidas de generar energía renovable. Pero ahora un jubilado canadiense ha conseguido una alternativa distinta para generar energía mediante una microcentral hidroeléctrica doméstica, impulsada por la corriente de un río.

Se trata de Marc Nering, quien construyó una rueda hidráulica de aluminio, capaz de abastecer por completo de energía su casa, ubicada cerca del río Cheakamus, en la provincia de Columbia Británica. El sistema es capaz de producir hasta 36 kilovatios por hora al día sin tener que depender de represas o bancos de baterías.

Además, Marc utiliza la rueda todos los días y envía los excedentes de electricidad a la red mediante un convertidor. Puede llegar a producir entre 800 y 900 vatios, aunque en ciertos momentos puede alcanzar picos cercanos a los 3 kilovatios.

El sistema funciona de manera constante siempre que haya una corriente suficiente de agua. Esa estabilidad es una de las principales ventajas del proyecto, pero también lo es un diseño que elimina la necesidad de un embalse. No lo necesita porque la rueda descansa sobre una plataforma hecha de hormigón junto al río que gira por la fuerza de la corriente.

Limitación de energía del proyecto del jubilado

Según el creador de este proyecto, esto también tiene alguna limitación. Requiere de ríos con corrientes rápidas, ya que el agua debe alcanzar al menos tres metros por segundo para generar energía significativa. Este nuevo invento de Marc Nering no está pensado para que se pueda vender a corto plazo, pero afirma que hay empresas en Italia y Chile que han adoptado parte del diseño en proyecto

Una alternativa que ha sido llamativa, pero que ha requerido de varias autorizaciones municipales, provinciales y federales, así como consultas ambientales y conversaciones con distintas comunidades para que el proyecto fuese una realidad.