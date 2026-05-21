¿Es la primera ola de calor del verano? España se prepara para un episodio cálido con máximas de hasta 38 ºC

España se prepara para un episodio cálido que puede hacernos llegar a máximas de hasta 38ºC en la que será la primera gran ola de calor de la temporada. Por lo que, tocará empezar a prepararse para una serie de cambios que serán los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber en todo momento qué puede pasar en estos días en los que la inestabilidad dará paso a una estabilidad que puede poner a media España en una situación complicada.

Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar con una de las primeras etapas del año en las que el calor se convertirá en tendencia y puede acabar siendo lo que nos afectará en algunas zonas, hasta con temperaturas que ya rozarán los 40º en las zonas que se empezarán a convertir en un horno. Será el momento de prepararse para una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que puede acabar siendo un problema para muchos. Estas temperaturas no son normales, sino más bien todo lo contrario, estamos ante unas cifras que ponen los pelos de punta.

La primera gran ola de calor del verano ya está aquí

Parece que el calor ha llegado con fuerza en gran parte de España y lo que tenemos por delante son una serie de novedades importantes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de prepararse para un cambio que puede ser esencial que tengamos en mente, la AEMET no duda en lanzar esta alerta.

Estos días en los que parecerá que el calor se instala a toda velocidad nos dispararán una importante alerta que puede cambiarlo todo. En unas jornadas en las que realmente tocará estar preparados para lo peor. Tendremos que empezar a ver llegar esta transformación que hasta la fecha no sabíamos.

Este tiempo puede acabar siendo el que nos haga prepararnos para un verano que parece que se adelanta y ya está apuntando maneras. Estos días en los que la situación puede acabar siendo la que nos haga poner en alerta. Estas alertas en estos días en los que la estabilidad traerá un marcado aumento de las temperaturas.

Las cifras pueden estar por encima de lo esperado con números que ya empezarán a ser preocupantes e incluso pueden rozar los casi 40º en algunos puntos del país.

Se prepara España para un episodio cálido con temperaturas extremas

La realidad es que estaremos ante unos días en los que el calor acabará siendo protagonista de una manera que nos obligará a pensar en el verano que nos puede esperar. Son tiempos de visualizar algunos cambios de tendencia que llegan con mucha fuerza en estas próximas jornadas.

Los expertos de El Tiempo nos explican que: «La primera mitad de mayo estuvo marcada por el frío y las tormentas. Sin embargo, a lo largo de esta semana, el panorama cambiará radicalmente. El verano llega de golpe a España, con temperaturas que se superarán los 30 ºC de forma casi generalizada.A medida que avance la semana, las temperaturas irán subiendo hasta tocar techo en la segunda mitad de la misma. Los registros serán entonces de pleno verano en todo el país».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas de estas próximas jornadas: «A lo largo de toda la semana, las temperaturas van a subir de forma gradual. Durante hoy martes, el ascenso llevará los registros a valores superiores a los 30 ºC ya en zonas de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. Las temperaturas máximas más elevadas se darán en Murcia, Valencia y puntos de Tarragona, donde podrían alcanzarse máximas de hasta más de 32 ºC. En el resto del país se van a superar los 25 ºC, con la excepción de algunas zonas de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia».

Las cifras realmente ponen los pelos de punta: » ascenso térmico se acentúe. Durante dicha jornada, las máximas subirán entre 3 ºC y 8 ºC en gran parte del país. Con todo ello, se alcanzarán máximas de hasta 34 ºC a 36 ºC ya en zonas de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Badajoz, Cáceres y Toledo. Sevilla podría rondar los 34 ºC, y Badajoz se quedaría en unos 33 ºC. Las áreas donde no se rondarán o superarán los 30 ºC serán el norte de Castilla y León, la costa Cantábrica y algunas zonas costeras del este del país. En lo que respecta a las temperaturas mínimas, estas también van a ascender con el paso de los días. Así, mañana miércoles las temperaturas nocturnas ya estarán por encima de los 10 ºC en casi todo el país. La excepción serán áreas del sistema Ibérico, Castilla y León, Galicia y otros sistemas montañosos del norte. En puntos del sur las mínimas podrían quedarse ya cerca de los 20 ºC».