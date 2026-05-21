Cielos despejados y temperaturas cálidas hoy en Andalucía, según AEMET

Hoy, 20 de mayo de 2026, los cielos en buena parte de Andalucía se presentarán poco nubosos o despejados, dejando paso a un clima cálido. Las temperaturas irán en ascenso, lo que invitará a disfrutar del aire libre. Sin embargo, el litoral mediterráneo oriental y el Estrecho experimentarán vientos flojos variables, con ocasionales intervalos moderados de levante.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 20 de mayo

Cielo despejado y calor estival en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla esta mañana, como si estuviera disfrutando de un agradable despertar. Con una temperatura mínima de 16 grados, el día promete ser cálido, alcanzando los 35 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser algo superior. No se prevé lluvia, lo que facilita los planes al aire libre, pero el viento, con una brisa que soplará a 10 km/h, puede aportar un toque fresco a la jornada.

A medida que el sol se afianza en el horizonte, iluminando la ciudad desde las 07:11, se espera que la humedad ronde alrededor del 15%, brindando un ambiente agradable a lo largo del día. Ya por la tarde, las temperaturas mantendrán ese aire estival y la puesta de sol, a las 21:29, cerrará un día soleado y lleno de luz. Así, se invita a los sevillanos a disfrutar de las terrazas y espacios exteriores, saboreando el calor del verano que aún se aferra a nuestra piel.

Córdoba: ambiente cambiante con posibilidad de lluvia

Las calles de Córdoba amanecen con un aire fresco y un cielo cubierto que promete cambios drásticos a lo largo del día. Las sombras alargadas de los edificios se reproducen en la superficie empapada por el rocío, mientras los primeros rayos del sol se asoman tímidamente, anunciando un tiempo variable que podría afectar la jornada habitual.

Por la mañana, se espera una temperatura mínima de 13°C, con una sensación térmica que podría descender hasta los 13°C. Sin embargo, a medida que avanza la tarde, el termómetro alcanzará los 33°C, justo antes de que un viento fuerte de hasta 35 km/h comience a soplar y acompañe a algunas rachas. Con cielo completamente nublado y una humedad que puede llegar al 70%, es recomendable no olvidar el paraguas al salir, ya que el tiempo puede volverse inestable en cualquier momento.

En Huelva, cielos algo nubosos y ambiente templado

El tiempo en Huelva se presenta estable a lo largo del día, con cielos algo nubosos pero sin probabilidades de lluvia que alteren las actividades. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados, proporcionando un ambiente agradable y templado, ideal para disfrutar de la jornada.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar del aire libre, ya que la brisa leve aportará frescura sin incomodar. Aprovechar esta jornada podría ser perfecto para realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse en alguna terraza.

Cielo nublado y calor moderado en Cádiz

Este martes amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves que rondan los 18 grados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 30 debido a la alta humedad, que alcanzará el 80 %. El viento soplará del sur a una velocidad moderada de 15 km/h, aunque se pueden presentar ráfagas de hasta 35 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá similar y las temperaturas comenzarán a descender hacia los 22 grados al caer la noche. La jornada transcurrirá sin probabilidad de lluvia, lo que promete un final de día agradable cuando el sol se ponga a las 21:28, dejando a Cádiz con más de 14 horas de luz.

Jaén: cielo despejado y ambiente cálido

La jornada en Jaén comienza con un cielo mayormente despejado y un ambiente fresco, con temperaturas en torno a los 17 grados. A medida que avanza el día, el sol ganará protagonismo y la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados por la tarde. No se esperan lluvias y el viento soplará suavemente, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Ideal para salir a pasear o vestir de forma ligera, así que no olvides tus gafas de sol.

Cielo despejado y chubascos ocasionales en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado en Málaga, con temperaturas frescas alrededor de 18°C. Conforme avanza el día, el termómetro subirá hasta alcanzar los 27°C, mientras una brisa suave del sureste de 10 km/h mantendrá el ambiente agradable.

Sin embargo, se prevén chubascos intermitentes a partir de la media mañana, así que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La tarde podría traer un poco de inestabilidad, pero la sensación térmica se mantendrá entre 18°C y 28°C, por lo que resulta un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, con precaución por la posible lluvia.

Granada: cielos despejados y ambiente cálido

En la mañana, Granada se despierta con cielos despejados y una temperatura agradable de 15 grados, ideal para dar un paseo. A lo largo del día, el tiempo se mantendrá cálido, alcanzando los 14 grados en la tarde, con un ambiente soleado que invitará a salir. La humedad es moderada, oscilando entre el 20 y el 45 por ciento. No olvides llevar gafas de sol y una botella de agua, ya que la sensación térmica puede llegar hasta los 31 grados. Disfruta de este hermoso día en la ciudad.

Almería: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 17 grados. A medida que avance la jornada, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando los 28 grados por la tarde, con ligeras brisas que aportarán un agradable matiz a la calidez.

Durante la tarde-noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una bonita puesta de sol a las 21:14. Se recomienda vestirse en capas para adaptarse al contraste térmico y aprovechar el aire fresco de la mañana antes de que el calor se apodere del día.