El día se presenta con intervalos de nubes bajas en las zonas interiores, donde podrían aparecer brumas y bancos de niebla dispersos. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en las temperaturas máximas, aunque menos pronunciado en Álava. En toda la provincia, el viento será flojo y variable, especialmente en el litoral, donde cambiará de este a oeste y se intensificará por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y calor intenso

El día se despierta en Bilbao con un cielo que se asoma despejado, dejando un amplio espacio para que los rayos del sol se filtren desde primera hora. La jornada del 14 de octubre promete ser cálida, con temperaturas alcanzando hasta 34 grados por la tarde, aunque los primeros compases de la mañana se sentirán más frescos, rondando los 16. La brisa de la mañana soplará suavemente, en torno a 10 km/h, permitiendo que el aire fresco suavice el calor que vendrá después.

Con la llegada de la tarde, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura subirá, pero la sensación térmica podría ser más intensa, llevándonos hacia los 34 grados. La humedad alcanzará niveles altos, creando un ambiente algo pesado. A medida que el día avance, la luz del sol brillará hasta que se oculte en el horizonte a las 21:34, cerrando la jornada con la promesa de una noche tranquila y cálida.

Cielo cambiante y viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire de tensión que anticipa cambios. Aunque los primeros rayos de sol iluminan la ciudad, el cielo se oscurece rápidamente, mientras una brisa fuerte comienza a hacer sentir su presencia, creando un ambiente de inestabilidad.

A medida que el día avanza, se prevé una notable diferencia entre la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 32 grados, generando una sensación térmica que puede resultar agobiante a causa de la alta humedad. Además, el viento soplará con fuerza, superando los 30 km/h, lo que sumado a la probabilidad de lluvias puede alterar los planes de muchos. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Guecho: ambiente fresco con sol brillante

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco y agradable, gracias a una temperatura mínima de 14°C. El cielo estará parcialmente nublado, con una buena dosis de luz solar desde la salida del sol a las 06:42 hasta la puesta a las 21:35, lo que suma una jornada de más de 14 horas de luz. La temperatura irá ascendiendo, alcanzando un cómodo pico de 28°C por la tarde. A lo largo del día, el viento soplará suavemente del sur a una velocidad media de 10 km/h, sin que se prevean ráfagas fuertes.

La humedad, que fluctúa entre un 45% y un 90%, dará al ambiente una sensación algo pesada, especialmente durante las horas más cálidas. Afortunadamente, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día propicio para actividades al aire libre. Sin duda, será un día agradable para los habitantes de Guecho.

Santurce: cielo parcialmente nublado y vientos suaves

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo parcialmente nublado durante la mañana y algunas nubes en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 30 grados, con vientos suaves que aportarán una sensación agradable, aunque no se esperan lluvias significativas en todo el día.

Este es un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en una terraza. Aprovecha el ambiente tranquilo, ideal para realizar actividades diarias sin el estrés del mal tiempo.

Día cálido y soleado ideal para actividades en Basauri

Las primeras horas de la jornada en Basauri se presentan con cielos despejados y una temperatura mínima de 13°C, lo que permite disfrutar de un ambiente agradable. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando una temperatura máxima de 34°C en la tarde. Será un día cálido y sin probabilidades de lluvia, ideal para un paseo o actividades al aire libre. Se recomienda vestir ropa ligera y llevar protección solar para disfrutar de manera óptima.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET