El truco de Bertín Osborne (71 años) para adelgazar más de 10 kilos: «Desde que no…»

Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día, pero lo que hace Bertín Osborne después de levantarse está a otro nivel. El cantante y presentador de El show de Bertín tiene una rutina que está más cerca de lo que hacían nuestros abuelos que de lo que los expertos en nutrición suelen recomendar en la actualidad. Dejando a un lado la polémica por su paternidad con Gabriela Guillén, un hijo que le ha llegado en edad de ser abuelo y no padre, el andaluz ha cambiado los excesos y las salidas nocturnas por una vida mucho más tranquila. Así lo contaba en El Hormiguero.

En una de sus visitas a Pablo Motos, Bertín explicaba que vive completamente solo en su finca de Sevilla, aunque durante el día sí que tiene en ella a los empleados que se encargan de los cultivos y de cuidar a sus animales, unas labores que él sólo no puede hacer. Pese a que siempre presume de ser un enamorado del vino y de la buena mesa, ha tomado la decisión de no cenar, algo que le está sirviendo para dormir mejor. «Me ha cambiado la vida. Duermo mejor, he adelgazado unos 10-12 kilos», un truco que le está ayudando a envejecer mucho mejor y tener una figura envidiable.

La razón por la que Bertín Osborne apenas desayuna

Si no cena, lo normal sería pensar que Bertín comenzaría el día con un hambre voraz, pero tampoco es así: «Yo desayuno poco porque no me levanto con hambre». Eso sí, hay días en los que el estómago ruge y no se salta esa comida, aunque se olvida de los desayunos dulces cargados de azúcar. «Si lo hago, me tomo una copa de vino tinto porque te da un brillo en la frente fantástico. Luego en mi casa me hacen unos huevos revueltos con pavo y unos picos», un desayuno que parece perfecto, aunque con el tema del alcohol en ayunas muchos médicos tienen opiniones contrarias, pero a Bertín le sirve.

Lo que dice la ciencia: el riesgo de desayunar tarde

Para saber si la rutina de Bertín Osborne es correcta, tomaremos como referencia un estudio publicado por la revista Nature que analizó a casi 3.000 personas de entre 42 y 94 años durante un periodo de entre 1983 y 2017. Todas estas personas vivían en las ciudades británicas de Newcastle y Manchester.

Según este estudio, la mayoría tenía como rutina desayunar 31 minutos después de despertarse, pero la cena la tomaban apenas seis horas después (recordemos que los estudiados son ciudadanos británicos)

Las conclusiones de los expertos son que las «enfermedades físicas y psicológicas, como la fatiga, los problemas de salud bucodental, la depresión, la ansiedad y la multimorbilidad, se asocian principalmente con un desayuno más tardío».

Estudio publicado en la revista Nature: «Un horario de desayuno más tardío también se asocia con una mayor mortalidad».

Por lo tanto, aunque Bertín Osborne asegure que este método de no desayunar o hacerlo más tarde le ayuda, en realidad no está apoyado por la ciencia y podría provocarle más problemas que beneficios a su salud.