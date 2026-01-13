Adrián Gordillo, El Mecos en ‘Aída’, pillado ‘saqueando vehículos’: «La justicia por nuestra mano»

No es ningún secreto que Adrián Gordillo, actor que interpretó a El Mecos en Aída, no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Hace unas cuantas semanas, el joven fue entrevistado por los compañeros de El tiempo justo, programa que podemos disfrutar de lunes a viernes en Telecinco. Entre otras tantas cuestiones, se sinceró sobre la complicada situación que está atravesando no solamente a nivel profesional, sino también personal: «No tengo ni para comer», reconoció a Joaquín Prat. Una situación verdaderamente terrible que logró conmocionar a los espectadores de este magazine. En la actualidad, Adrián Gordillo vuelve a ser noticia en este mismo programa por un motivo completamente diferente que, de una manera u otra, podría acarrearle más de un dolor de cabeza. Y es que El tiempo justo ha compartido un vídeo captado por las cámaras de seguridad de un taller en Humanes (Madrid), en las que se ve a Adrián Gordillo y su hermano Rafael.

En estas imágenes se podía ver a dos personas a las que «se les reconoce perfectamente», como ha comentado el presentador de El tiempo justo, entrando en vehículos, supuestamente saqueándolos y causando diversos destrozos. Alfonso Egea, colaborador del programa de Telecinco, se ha mostrado contundente a la hora de hablar respecto a este asunto: «Ellos dan una versión alternativa, parece que están dando palos a los coches y fue que al salir de un club de ocio nocturno. El dueño los descubrió y lo ha denunciado», señaló. Dada la gravedad del asunto, el equipo de El tiempo justo no dudó un solo segundo en ponerse en contacto con Adrián Gordillo para obtener su versión de los hechos. Es más, le preguntaron por los daños ocasionados a varios coches, cuyo valor asciende a 4.400 euros. El actor que dio vida a El Mecos en Aida se pronunció sobre lo sucedido: «No saqueé ninguno. Bueno, yo uno y mi hermano el resto».

Lejos de que todo quede ahí, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Todo fue porque a mi hermano le timaron con su BMW y le dejó a deber 4.000 euros». Fue entonces cuando añadió algo que descolocó tanto a los colaboradores como a los espectadores de El tiempo justo: «Es como tomar la justicia por tu mano».

Como es de esperar, el periodista hizo todo lo que estuvo en su mano para saber más detalles sobre su versión de los hechos, por lo que el joven quiso insistir: «No hicimos nada». Fue entonces cuando se informó a Adrián Gordillo de la existencia de nada más y nada menos que un «atestado policial».

«Abrimos los coches por si había algo, pero es que no había nada». continuó explicando el actor, y añadió: «Estaban desguazados. Es un taller del pibe este y no le sacamos nada. Los tenía abierto y como nos había dejado 4.000 euros a deber…», explicó. Acto seguido, hizo hincapié en algo: «No somos ladrones, veníamos de juerga».