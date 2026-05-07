La aerolínea del grupo IAG, Air Nostrum, ha logrado vencer en el Tribunal Supremo al sindicato UGT, que denunciaba que sus pilotos cobraban más en dietas que los auxiliares de vuelo, según ha anunciado este jueves la Justicia. En concreto, la organización de trabajadores consideraba que la compañía estaba discriminando por razón de sexo, dado que los conductores de los aeroplanos son, en su mayoría, hombres.

De esta forma, la Sala de lo Social ha desestimado el recurso del Ministerio Fiscal y de UGT contra Air Nostrum por abonar dietas superiores a sus pilotos que a sus tripulantes de cabina.

El sindicato destacaba que los pilotos son un colectivo mayoritariamente masculino, mientras que los asistentes de vuelo son mayoritariamente mujeres.

Victoria de Air Nostrum a UGT

El tribunal ha considerado vinculante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de octubre de 2024, la cual concluyó que ambas profesiones no tienen el mismo valor, lo que justifica objetivamente la diferencia retributiva.

De esta forma, la Sala ha rechazado el argumento de que el derecho interno español ofrecería un estándar de protección superior, al tratarse de una materia plenamente regulada por el Derecho de la Unión Europea.

Por tanto, Air Nostrum podrá seguir retribuyendo con mayor cantidad las dietas de sus pilotos que las que perciben sus tripulantes de vuelo, tal y como venía haciendo hasta este momento.

Los pilotos de las aerolíneas

En términos generales, los conductores de aeroplanos disfrutan de mejores condiciones laborales, algo que se vio en otros episodios como en el cierre de la base de Ryanair en Santiago de Compostela.

En aquel momento, la aerolínea irlandesa tuvo que pagar la reubicación de las familias de los pilotos afectados a otras zonas de España. Esto se añade a otras facilidades que tienen gracias a su convenio y que no afectan al resto de empleados.

Así las cosas. Esta situación se debe, entre otras cuestiones, a la enorme cantidad de pilotos que se necesitan en estos momentos. De hecho, según previsiones de Boeing publicadas en este periódico, las aerolíneas europeas necesitan 150.000 nuevos pilotos en los próximos 20 años.

Con todo, la empresa americana también considera que en el Viejo Continente se necesitará más de medio millón de nuevo personal en aviación, incluyendo técnicos y auxiliares de vuelo.

Y es que Boeing prevé que la fabricación de aviones aumente en 43.600 aeronaves en las próximas dos décadas. Un incremento que tendrá que venir acompañado de nuevo personal.