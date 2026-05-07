El BOE confirma los festivos del día 15, 27 y 30 de mayo y va a haber puente en estas comunidades autónomas

Después del puente del 1 de mayo que celebramos hace apenas unos días, muchos trabajadores ya se preguntan cuándo va a llegar el próximo festivo y si habrá posibilidad de hacer puente antes del verano. Y lo cierto es que sí, aunque no para todos igual. El mes de mayo todavía deja varias fechas marcadas en rojo, pero mientras algunas serán locales, otras serán autonómicas y unas pocas permitirán realmente descansar tres días seguidos. Conozcamos entonces qué dice el BOE y cuáles son los festivos que nos quedan este mes de mayo.

Según podemos leer en el BOE, los días 15, 27 y 30 de mayo aparecen ya confirmados como días festivos en los calendarios laborales de 2026 y afectan a distintos territorios del país. El más esperado será el 15 de mayo porque cae en viernes y sí permitirá alargar el fin de semana en varios municipios, especialmente en Madrid. En cambio, el festivo del 27 de mayo llegará en mitad de la semana y el del 30 coincidirá con sábado, algo que reduce bastante su efecto para la mayoría de trabajadores. Por eso, antes de organizar una escapada o pensar en unos días libres, conviene revisar bien qué calendario aplica en cada ciudad o comunidad autónoma. En España, muchas veces un día puede ser laborable en un sitio y festivo apenas unos kilómetros más allá.

Los festivos de mayo que aparecen en el BOE

La fecha que más movimiento va a generar este mes será la del 15 de mayo. Ese día se celebra San Isidro Labrador y en 2026 caerá en viernes, algo que automáticamente abre la puerta a un puente de tres días en aquellos municipios donde figure como festivo local.

Madrid capital volverá a ser uno de los lugares donde más se note esta celebración. Cada año, San Isidro transforma durante varios días la ciudad con conciertos, verbenas, actividades populares y miles de personas acercándose a la Pradera. Pero además de la capital, otros municipios madrileños también tendrán festivo el 15 de mayo, entre ellos Alcobendas, Colmenarejo o Morata de Tajuña. Y no solo ocurre en la Comunidad de Madrid. Algunos ayuntamientos de otras provincias ubicas en zonas como Castilla-La Mancha o Extremadura, también han elegido esta fecha dentro de sus fiestas locales, por lo que sus vecinos podrán disfrutar igualmente del puente.

Eso sí, no será un festivo nacional. En muchas comunidades el viernes 15 de mayo será una jornada completamente normal y los trabajadores tendrán que acudir a sus puestos como cualquier otro día laborable.

La festividad de San Isidro tiene además un fuerte peso histórico. El patrón madrileño fue beatificado en 1619 y canonizado en 1622. Con el paso de los siglos se convirtió en una de las figuras religiosas más populares de Madrid, especialmente por los milagros que la tradición le atribuye relacionados con el campo y la agricultura.

El 27 de mayo será festivo en Ceuta y Melilla

Otro de los días que salen en el BOE como festivos durante mayo será el 27, aunque únicamente en Ceuta y Melilla. Ambas ciudades tendrán jornada no laborable por Eid al Adha, la conocida Fiesta del Sacrificio dentro de la tradición musulmana. Este año la fecha caerá en miércoles, así que no permitirá hacer puente de forma directa. Aun así, para muchas personas supondrá una pausa en mitad de la semana en un mes donde ya empieza la cuenta atrás para el verano y las vacaciones.

Durante ese día suelen celebrarse reuniones familiares y distintos actos vinculados a esta festividad religiosa, que es una de las más importantes del calendario islámico y que coincide además con el final de la peregrinación a La Meca.

Canarias tendrá festivo el 30 de mayo por el Día de Canarias

Y el último festivo importante del mes llegará el 30 de mayo en Canarias. Ese día se celebra el Día de Canarias, una fecha que recuerda la primera sesión del Parlamento autonómico celebrada en 1983. De este modo en todo el archipiélago será fiesta aunque cabe añadir que este año puede que muchos no lo noten, porque cae en sábado. De todos modos, y como sucede todos los años, las islas organizarán actividades culturales, conciertos, actos institucionales y celebraciones tradicionales repartidas por distintos municipios.

Qué días festivos quedan todavía este año en España

Aunque mayo deja algunos descansos repartidos por distintas zonas del país, el calendario laboral de 2026 todavía guarda varias fechas importantes más adelante. Las próximas jornadas festivas comunes en España serán las del 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 8 de diciembre y, ya en plena recta final del año, el día de Navidad.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención este año tiene que ver con el 15 de agosto. La festividad de la Asunción caerá en sábado y eso hará que muchos trabajadores no puedan disfrutar realmente del festivo al coincidir con su descanso habitual. En el caso de los empleados de la Administración General del Estado sí habrá compensación y dispondrán de un día extra de asuntos propios.