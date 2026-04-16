San Isidro no es sólo de los madrileños: el BOE confirma el festivo del 15 de mayo en estas comunidades autónomas de España

El calendario laboral de 2026 se conoce desde que arrancara el año, pero lo cierto es que cada mes lo repasamos en busca de algún festivo y ahora que se acerca el mes de Mayo, sabemos que el 1 de Mayo es el Día del Trabajador y festivo en toda España, pero además hay otro festivo el próximo mes que puede que creas que es sólo para Madrid, cuando en realidad también llega a otras comunidades. Toma nota entonces, porque el San Isidro no es sólo de los madrileños ya que el BOE confirma el festivo del 15 de mayo en otras comunidades autónomas de España.

Cada año en Madrid el 15 de mayo, se celebra el día de San Isidro Labrador, que es patrón de los agricultores pero también de la ciudad que es capital de España. Y aunque en Madrid ciudad todo el mundo espera con ganas esta fiesta y más en años como este ya que cae en viernes y se genera un puente de 3 días, si echamos un vistazo al BOE y al calendario laboral de otras localidades nos daremos cuenta de que San Isidro también está marcado en rojo, por lo que el día festivo llega a otras comunidades. De este modo, municipios cercanos como Móstoles o Leganés han incluido esta fecha dentro de sus dos festivos locales, pero a esta se suma otros de comunidades como por ejemplo Andalucía o el País Vasco.

San Isidro se celebra en Madrid y también en estas otras comunidades

El BOE suele ser la herramienta que usamos para poder conocer decretos, leyes o nombramientos de altos cargos, pero también lo usamos para consultar el calendario laboral del año en curso y en el caso de este 2026 y para el mes entrante, ya podemos decir que se confirma lo que ya se sabe, y es que Madrid va a tener fiesta el 15 de mayo día de San Isidro.

Pero aunque San Isidro se asocia casi automáticamente con Madrid, lo cierto es que su celebración va bastante más allá. Hay decenas de municipios, muchos de ellos en la propia Comunidad de Madrid pero también en otras provincias, donde el 15 de mayo figura como festivo local.

De este modo, además de Madrid, Móstoles o Leganés, también celebran San Isidro junto a localidades como Alcobendas, o Pinto, pero fuera de Madrid, la misma festividad de San Isidro se da en puntos de otras localidades que pertenecen a otras comunidades, tal y como es el caso de Abadiño o Getxo en Vizcaya o Estepona en Málaga. Te dejamos ahora todo el listado completo:

Comunidad de Madrid: Alcobendas, Ajalvir, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Boadilla del Monte, Brunete, Bustarviejo, Campo Real, Colmenarejo, Corpa, Coslada, Cubas de la Sagra, El Álamo, El Boalo, Galapagar, Garganta de los Montes, Guadalix de la Sierra, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Los Santos de la Humosa, Miraflores de la Sierra, Morata de Tajuña, Navalcarnero, Perales de Tajuña, Pinto, Pozuelo del Rey, Quijorna, Santa María de la Alameda, Santorcaz, Tielmes, Torrejón de Velasco, Torremocha del Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valverde de Alcalá, Venturada, Villanueva de la Cañada, Villar del Olmo

Alcobendas, Ajalvir, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Boadilla del Monte, Brunete, Bustarviejo, Campo Real, Colmenarejo, Corpa, Coslada, Cubas de la Sagra, El Álamo, El Boalo, Galapagar, Garganta de los Montes, Guadalix de la Sierra, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Los Santos de la Humosa, Miraflores de la Sierra, Morata de Tajuña, Navalcarnero, Perales de Tajuña, Pinto, Pozuelo del Rey, Quijorna, Santa María de la Alameda, Santorcaz, Tielmes, Torrejón de Velasco, Torremocha del Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valverde de Alcalá, Venturada, Villanueva de la Cañada, Villar del Olmo País Vasco (Vizcaya): Abadiño, Derio, Getxo, Larrabetzu, Mendata, Zeanuri

Abadiño, Derio, Getxo, Larrabetzu, Mendata, Zeanuri Aragón: Zaragoza: Alfajarín Huesca: Almudévar

Región de Murcia: Cabezo de la Plata

Cabezo de la Plata Andalucía: Huelva: Cartaya, Rosal de la Frontera Málaga: Estepona Granada: La Malahá Cádiz: Los Barrios, Tahivilla Sevilla: Montellano Jaén: Puente Génave Córdoba: Villafranca de Córdoba

Extremadura (Badajoz): Fuente de Cantos

Fuente de Cantos Canarias (Santa Cruz de Tenerife): La Orotava

La Orotava Castilla-La Mancha: Guadalajara: Labros Toledo: Talavera de la Reina Cuenca: Villar de Cañas

Castilla y León (Burgos): Medina de Pomar

Medina de Pomar Islas Baleares: S’Horta

Un festivo que genera un puente

El hecho de que el 15 de mayo de 2026 caiga en viernes cambia bastante el panorama respecto a otros años. No es lo mismo un festivo en mitad de semana que uno pegado al fin de semana. En este caso, quienes tengan reconocido el festivo encadenarán tres días seguidos de descanso. Y eso, como suele ocurrir, se traduce en un pequeño pico de movilidad con escapadas cercanas, viajes cortos o, simplemente, más tiempo para participar en las celebraciones locales.

Una tradición que sigue muy viva

Más allá del calendario laboral, San Isidro sigue siendo una de las festividades con mayor arraigo popular. En Madrid capital, las celebraciones incluyen romerías en la pradera, verbenas y una gastronomía muy reconocible, con las rosquillas y la limonada como protagonistas.

Pero ese carácter tradicional no se queda sólo en la capital. Muchos de los municipios donde el 15 de mayo es festivo mantienen también sus propias celebraciones, adaptadas a su tamaño y costumbres. En conjunto, lo que refleja este día es algo bastante claro: San Isidro no es sólo festivo en Madrid. Es una fecha que sigue teniendo peso en distintos puntos de España y que, cada año, vuelve a aparecer en los calendarios laborales de muchos municipios.