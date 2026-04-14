El BOE lo confirma: el 23 de abril es festivo y hay puente escolar en estas comunidades

Después de las vacaciones de Semana Santa, ya estamos pensando en cuándo será la próxima fecha en la que nos podremos tomar unos días de descanso del trabajo. El próximo puente, aunque parezca mentira, no está muy lejos; no hay ni que salir de abril, concretamente el día 23. Sin embargo, sólo para algunas determinadas comunidades.

En Castilla y León, será festivo el próximo 23 de abril en recuerdo de la histórica batalla de Villalar de 1521, enfrentamiento armado vivido durante la Guerra de las Comunidades de Castilla. Los estudiantes de esta comunidad podrán disfrutar de un puente de 4 días —contando el fin de semana— desde el jueves 23 de abril hasta el domingo 26 de abril.

Otra de las comunidades que disfrutará de estos días de descanso es Aragón, donde se celebra el Día de Aragón, en honor al patrón de la comunidad autónoma: San Jorge. La tradición aragonesa vincula este día a la batalla de Alcoraz en 1096, donde la leyenda cuenta que San Jorge intervino para dar la victoria a las tropas aragonesas. Aunque los trabajadores no —salvo que alguno se coja el día siguiente—, los estudiantes de Aragón podrán disfrutar también de ese puente de 4 días entre el jueves 23 de abril y el domingo 26 de abril.

Para ambas comunidades supone un agradable parón en la actividad laboral tan solo 3 semanas después del fin de la Semana Santa y el último día feriado en España. En cambio, para el resto del país, para encontrar un día de descanso habrá que esperar hasta el viernes 1 de mayo, siendo este el Día Internacional del Trabajador. Hasta que llegan las vacaciones de verano, anhelamos con insistencia cada día de descanso que las comunidades nos otorgan. De estos días, el calendario laboral de este 2026 ha contado con 14 días festivos en total, de los que 9 son comunes para todo el país.