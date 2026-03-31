Confirmado por ley: el trabajador tiene derecho a 1 día de permiso retribuido por mudanza

Cambiar de casa —para bien— siempre ilusiona a todo el mundo: vivir en otro lugar, decorarla a tu gusto, conocer gente del barrio. Son todas cosas que cuando nos mudamos esperamos con ilusión. Sin embargo, hay una actividad que no le hace ilusión a nadie: la mudanza. Lo que muchos españoles no saben es que, por la mudanza, puedes faltar un día al trabajo.

Se trata del permiso retribuido por mudanza, reflejado en el Estatuto de los Trabajadores, que garantiza un día libre de trabajo remunerado cuando el trabajador abandona su domicilio habitual. El artículo 37 del Estatuto de los trabajadores es donde se recoge esta excepción, concretamente en el apartado de descansos y permisos retribuidos. El artículo recoge que este día se reconoce como día trabajado, por lo que no puede descontarse de los días de vacaciones o el porcentaje de sueldo perteneciente a ese día, ni tampoco exigir que se recupere ese día posteriormente.

Aunque el Estatuto recoja solo un día remunerado por mudanza, en los diversos convenios colectivos de los trabajadores se pueden aplicar más días a esta excepción. En la mayoría de convenios se llega a los 2 días, sobre todo si el cambio de hogar implica también un cambio de municipio. Para poder disfrutar de este día, debemos avisar previamente y justificar nuestro traslado del hogar. Además, necesitamos enviar cualquier documento que avale el cambio de vivienda; puede ser un contrato de alquiler, la escritura de compraventa de la vivienda o cualquier recibo de los servicios que pagamos en el nuevo hogar.

También hay que matizar que estos cambios solo se refieren a las mudanzas de primera vivienda, nada de segundas residencias o casas de verano; no podemos disfrutar de un día de vacaciones cada vez que volvemos del pueblo o de la playa. Así que, si estás pensando en mudarte pronto, ten en cuenta que tienes derecho a un día de trabajo remunerado para ello.