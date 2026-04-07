El pueblo de Castilla y León que busca voluntarios que quieran vivir gratis y con trabajo asegurado

La crisis de la vivienda en España está marcando un antes y un después en la forma en la que muchas personas, especialmente los jóvenes, se plantean su futuro. Con precios de alquiler disparados e hipotecas que consumen buena parte de los ingresos, independizarse se ha convertido en todo un desafío.

Hay quienes no pueden asumir el coste de un alquiler, quienes apenas llegan a fin de mes después de pagar la hipoteca o quienes ni siquiera se plantean abandonar el nido. Ante esta situación, muchas personas están abandonando las ciudades, cada vez más saturadas, para buscar una vida barata y tranquila en los pueblos.

Este fenómeno supone, en cierto modo, un giro histórico. Si durante la industrialización España vivió un intenso éxodo rural hacia las ciudades, ahora comienza a producirse el movimiento a la inversa. Cada vez más familias optan por instalarse en pueblos en busca de calidad de vida, espacio y precios más bajos. Y es que, con el dinero que cuesta un estudio en ciudades como Madrid, incluso sin ventanas, es posible acceder a una casa muy apañada en algún pueblo.

El pueblo en Castilla y León donde vivir es barato

En este contexto, surgen iniciativas que buscan revitalizar las zonas más afectadas por la despoblación. Un ejemplo es el de Arenillas, un pequeño pueblo de montaña donde actualmente residen apenas 40 habitantes. Situado en la provincia de Soria, una de las más castigadas por la pérdida de población, el municipio ha lanzado un llamamiento para atraer nuevos vecinos.

La propuesta, impulsada por las autoridades locales y difundida por AS, ofrece alojamiento completamente gratuito en siete apartamentos que han sido rehabilitados en los últimos años. Las viviendas están totalmente amuebladas y listas para entrar a vivir, lo que reduce al mínimo las barreras de acceso para quienes estén interesados en cambiar de vida.

Además, el proyecto no solo busca atraer residentes, sino también dinamizar la vida del pueblo. Se valorará especialmente que alguna de las familias que se trasladen pueda encargarse de gestionar el bar o el centro comunitario, un espacio clave para la convivencia entre vecinos.

Arenillas también intenta adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Se ha puesto el foco en garantizar una buena conexión a internet, facilitando así el teletrabajo, una opción cada vez más extendida. Además, los niños pueden acudir gratis al colegio en Berlanga de Duero, situado a unos 20 kilómetros.

Una iniciativa más allá de España

Este tipo de iniciativas no son exclusivas de España. En otros países europeos también se exploran soluciones similares. En Italia, por ejemplo, el centro de investigación Eurac ha lanzado un proyecto para estudiar los efectos de vivir en altitud, buscando voluntarios que residan durante semanas en el Parque Nacional del Stelvio. Según el diario La Repubblica, la experiencia no está remunerada, pero ofrece la oportunidad de vivir en plena montaña mientras se contribuye a la investigación científica.