Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 6 de mayo

La del miércoles seis de mayo ha sido una noche marcada por el deporte y la información de última hora, dejando a los programas de entretenimiento como La isla de las tentaciones y La Revuelta en datos bajos. Lo de Broncano ya no es noticia, puesto que desde hace meses le cuesta subir del 10 % de cuota y hace mucho que ya es un lastre para la media diaria de La 1. En cambio, El Hormiguero respira después de varias noches complicadas y lo hace venciendo al último partido de Champions League que le podría amargar una noche esta temporada; aunque sin equipos españoles implicados, las audiencias de Movistar lo han notado. El gran beneficiado ha sido Iker Jiménez, el único pendiente en ese horario de la actualidad del hantavirus, que contó con la entrevista a Fernando Clavijo, presidente de Canarias, que pedía explicaciones al Gobierno de Sánchez por la llegada de infectados a las islas.

Tras días en los que no llegaba al 13 %, El Hormiguero consigue coger aire y vuelve a sus datos habituales por encima del 14 %, imponiendo su ley en la franja del primer prime time. Broncano y los suyos siguen en su enésima crisis de audiencia y sufren, una vez más, con el fútbol. El público de La 1 es mucho más infiel que el de Antena 3 cuando hay eventos deportivos y eso le hace pasar factura al que debía ser su programa estrella. También sufre La isla de las tentaciones por culpa de la Champions. Aunque ayer consiguió ganar a La Revuelta, el miércoles no ha podido y pierde casi por un punto.

El gran protagonista de la noche fue Iker Jiménez, que estuvo pendiente de la llegada de los infectados por hantavirus a Canarias en una maniobra complicada de entender por parte del Gobierno de Sánchez. Horizonte contó con la entrevista al presidente canario, lo que le permitió ganar al encuentro entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain de las semifinales de la Champions. Los programas celebran que habrá más de un mes de descanso de fútbol, aunque la próxima cita será el Mundial, que romperá audiencias en TVE y DANZ.

Audiencias del primer ‘prime time’

‘El Hormiguero’ 14.3% y 1.789.000

‘La Revuelta’: 9.7% y 1.201.000

‘La isla de las tentaciones’: 8.9% y 1.108.000

‘Horizonte’: 8.1% y 1.010.000

‘Champions League: Bayern Munich-Paris Saint-Germain: 7.3% y 884.000.

‘El Intermedio’: 5.6% 707.000

‘Cifras y letras’: 5.2% y 657.000

Audiencias del segundo ‘prime time’

En la segunda parte de la noche, la que comienza a partir de las 23 h, el panorama cambia, aunque Antena 3 sigue liderando. Ya sin la influencia del fútbol, la cadena de Atresmedia domina gracias a Mask Singer, que lidera pese a los competidores que le van surgiendo en la franja.

First Dates (10 %), en su edición del miércoles, logra la segunda plaza venciendo en cuota de pantalla, aunque no en espectadores, a Barrio Esperanza (9.8 %). Esto sucede por el diferente horario de comienzo y de final de ambos programas. La serie de La 1 sigue con su caída libre y esta semana pierde 1.4 % de su audiencia respecto al miércoles pasado, volviendo a hacer mínimo de temporada.

Esto demuestra el tremendo error de los programadores de la pública al moverla del domingo al miércoles, pese a que intenten vender lo contrario en sus promociones.