El avión que evacuó pasajeros del barco del hantavirus para en Valencia sin que Gobierno avise al Consell

El avión medicalizado que evacuó al médico contagiado del crucero del hantavirus ha efectuado a primera hora de este jueves una escala técnica en el aeropuerto de Manises, en Valencia. La finalidad de la parada ha sido de repostaje. Pero, con la particularidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha informado ni avisado al Ejecutivo valenciano de Pérez Llorca acerca de esa escala técnica, hasta una vez el avión ha aterrizado. Y ello, a pesar de la trascendencia que tal aterrizaje tenía debido al paciente que había transportado antes. En concreto, ha sido la delegada en Valencia, Pilar Bernabé, quien ha llamado a Pérez Llorca, pero una vez el aparato ya había aterrizado. Todo ello, según han confirmado fuentes del Gobierno valenciano.

El avión había efectuado una parada en Canarias para un repostaje. Y, también, para que el paciente que transportaba pasase a otra aeronave. Luego, ha regresado a base. En ese trayecto último es en el que ha llevado a cabo la parada en el aeropuerto de Manises para volver a surtirse de combustible al no disponer de autonomía suficiente para emprender el regreso a su base sin escalas.

Tras conocerse todo ello, fuentes del Gobierno, por su parte, han trasladado que el operativo se está desarrollando siguiendo los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos en coordinación con las autoridades competentes y la compañía responsable del traslado. Pero en ningún momento las citadas fuentes gubernamentales han rebatido hasta ahora que el aviso del Gobierno al Consell de que esa aeronave iba a repostar en Valencia se hubiera producido antes de que la parada técnica para el repostaje de la misma se llevara a cabo.

De hecho, fuentes del Gobierno valenciano han reiterado que el Ejecutivo de Pérez Llorca desconocía que la aeronave fuera a efectuar esa parada técnica antes de que se produjera, porque el Gobierno no les había avisado antes.

Todo ello, se ha producido antes de la sesión de control al presidente de la Generalitat en las Cortes Valencianas, sin que ni el PSOE ni Compromís hicieran referencia alguna a estos hechos en el transcurso de la misma, que se ha centrado en la huelga de educación prevista a partir del próximo lunes, 11 de mayo.

Se da la circunstancia de que, tal como ha publicado OKDIARIO este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al Gobierno su gestión del crucero con hantavirus que llegará a Canarias este fin de semana: «Estamos sin información y escuchando versiones diferentes según el ministro que hable» ha reprochado la presidenta. La líder madrileña ha recriminado que «siempre que pasan este tipo de cosas, Madrid y Canarias tienen prioridad para concentrar problemas».