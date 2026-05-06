El Consell intentó contactar vía whatsApp con la valenciana del barco del hantavirus: «Aitana está bien»

La Consellería de Sanidad del Gobierno valenciano, que dirige Marciano Gómez, intentó este martes contactar vía whatsApp con la valenciana Aitana Forcén-Vázquez para conocer su estado de salud y ponerse a su entera disposición. Aitana Forcén Vázquez es la oceanógrafa valenciana que se encuentra en el crucero en que se ha declarado un brote de hantavirus, el MV Hondius.

Las gestiones del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca para ponerse en contacto con Aitana se produjeron en cuanto el Gobierno autonómico supo de la existencia de una persona de origen valenciano en la embarcación golpeada por el virus. El presidente de la Generalitat sigue de primera mano todas las gestiones que está llevando la Consellería de Sanidad en relación con Aitana y está muy atento a todo lo que está sucediendo en torno a este caso.

El mensaje de la Consellería de Sanidad valenciana a Aitana, fue enviado vía whatsApp por la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador. En ese mensaje, la Consellería, en representación del Gobierno de Pérez Llorca, se interesaba por el estado de salud de la oceanógrafa valenciana y se ponía a su entera disposición en caso de que necesitase algo a su llegada.

La Consellería de Sanidad no recibió respuesta directa al citado mensaje. Pero sí la obtuvo a través de la otra vía que había abierto para conocer la situación de la oceanógrafa valenciana, la del Gobierno. Así, el Ejecutivo de Pérez Llorca ha sabido que Aitana se encuentra en un buen estado de salud. Es decir, lo que otras fuentes interpretan como que carece de síntomas compatibles con el hantavirus.

Precisamente, la estrategia valenciana en este caso va a ser la de coordinación con el Ministerio de Sanidad, según ha explicado este miércoles Marciano Gómez. En ese sentido, Marciano Gómez ha destacado que la Consellería de Sanidad que él dirige está «constantemente en contacto» con el Ministerio de Sanidad, con el objetivo de «iniciar, si fuese preciso, acciones estratégicas conjuntas».

Aitana Forcén Vázquez es una oceanógrafa y coach valenciana. Se trata de la única valenciana entre los 14 españoles que viajan en el crucero MV Hondius. En esa embarcación es en la que se ha declarado un letal brote de hantavirus, con un asolador balance hasta ahora, con tres fallecidos. El hantavirus es una grave enfermedad viral y potencialmente mortal, que se transmite por roedores silvestres, a través de inhalación de orina, heces o saliva contaminada.

Tal como ha adelantado OKDIARIO este martes, Aitana Forcén Vázquez ha subido a su perfil de Instagram un vídeo que, desde la perspectiva de estos días, estremece a quien lo lee: «Enseñando habilidades postapocalípticas», ha escrito en inglés hace cuatro días. En ese mismo vídeo, explica: «Preparando a la gente para el fin del mundo. Empezando por tejer». En otro momento, la científica valenciana manifiesta su alegría por haber efectuado una sesión de deporte pese a estar muy cansada.