La valenciana a bordo del crucero del hantavirus: «Preparando a la gente para el fin del mundo»

Aitana Forcén Vázquez, la científica y coach valenciana que se encuentra en el MV Hondius, ha subido a su perfil de Instagram un vídeo que, desde la perspectiva de estos días, estremece a quien lo lee: «Enseñando habilidades postapocalípticas», ha escrito en inglés hace menos de cuatro días. En ese mismo video, explica: «Preparando a la gente para el fin del mundo. Empezando por tejer». El MV Hondius es el barco en que se ha producido un brote de hantavirus, que se ha cobrado ya tres fallecidos. En otro momento, la científica valenciana manifiesta su alegría por haber efectuado una sesión de deporte pese a estar muy cansada, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

El hantavirus es una grave enfermedad viral y potencialmente mortal, que se transmite por roedores silvestres, a través de inhalación de orina, heces o saliva contaminada. Según algunos medios, ha sido la denominada cepa andina la primera en la que la transmisión no solo se realiza de roedor a ser humano, sino que también es posible de ser humano a ser humano.

La preocupación por los 14 españoles que permanecen embarcados en el crucero es tremenda. En el caso de la valenciana, se trata de una persona enormemente conocida en la Comunidad Valenciana. En concreto, Aitana Forcén Vázquez es una oceanógrafa y coach valenciana, como ha publicado OKDIARIO este martes. Se trata de la única valenciana entre los 14 españoles que viajan en el crucero. Se licenció en Ciencias del Mar por la Universidad Católica de Valencia, en 2008.

Se licenció también en Maestría en Ciencias Oceanográficas en esa misma universidad valenciana en 2010. Además, Aitana Forcén Vázquez es doctora en Oceanografía Física por la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Y, en calidad de doctora en Oceanografía por la citada universidad, fue jurado de los Premis Rei Jaume I en 2023, dentro de su modalidad de protección al medio ambiente, tal como también ha publicado OKDIARIO este martes.

Este martes, como también ha publicado OKDIARIO, el Gobierno ha cedido ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) «por obligación legal y moral» y acogerá al barco del brote de hantavirus en Canarias. Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad en un comunicado. El puerto en el que desembarcarán, en Gran Canaria o Tenerife, no ha sido definido y tardarán unos tres o cuatro días en llegar.