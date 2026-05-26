Cielos despejados y vientos moderados en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados marcan el pronóstico del tiempo en el conjunto del territorio andaluz para hoy, 26 de mayo de 2026. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables, con la excepción de la provincia de Cádiz, donde se esperan rachas moderadas de levante, que podrían ser ocasionalmente fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 26 de mayo

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El tiempo en Sevilla se presenta radiante esta jornada, con un cielo despejado que se despereza lentamente bajo el sol que asoma con fuerza a las 07:07. Las temperaturas oscilarán entre los agradables 19 grados en la madrugada y una máxima que alcanzará los 37 a lo largo del día. La brisa suave del viento soplará desde el este a razón de 15 km/h, creando un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, la sensación térmica podría elevarse hasta los 38 grados, así que es recomendable buscar la sombra durante las horas más cálidas. La humedad será moderada, permitiendo que el día transcurra sin la pesadez del ambiente cargado. Con una puesta de sol a las 21:34, Sevilla disfrutará de unas largas horas de luz, que invitan a pasear por sus calles y disfrutar de la magia de la ciudad. No se prevé lluvia, lo que convierte a este miércoles en una oportunidad perfecta para disfrutar del buen tiempo.

Córdoba: cambios abruptos con viento y lluvias

El sol apenas asoma en Córdoba, cuando un viento fuerte se hace sentir en las calles, augurando un día de cambios. La atmósfera está cargada, como si los nubes en el horizonte estuvieran preparándose para soltar su carga, mientras el cielo mantiene un tono grisáceo que no invita a relajarse.

A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilan entre los 15 y 36 grados, generando sensaciones térmicas que fluctuán igualmente. La mañana transcurre bajo un cielo incierto, mientras la tarde promete lluvias y vientos de hasta 65 km/h. La humedad alcanzará niveles altos, por lo que es mejor llevar paraguas y estar preparado para un abrupto cambio de ambiente.

En Huelva, día soleado y tranquilo ideal para actividades al aire libre

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 32 grados. La brisa será suave, con ráfagas de viento que no superarán los 9 km/h, por lo que no se prevén alertas o inclemencias que afecten el día.

Una excelente oportunidad para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. No hay motivos para preocuparse por la lluvia, lo que permite disfrutar plenamente de esta agradable jornada.

Amanecer despejado y caluroso en Cádiz

Esta jornada en Cádiz promete un amanecer despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados y una brisa suave del sureste, que alcanzará rachas de hasta 60 km/h. A medida que avanza la mañana, el termómetro se elevará hasta los 27 grados, creando una sensación térmica de 30, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre sin preocupación de lluvias, ya que se espera un día completamente seco.

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 25 y 22 grados, proporcionando un ambiente agradable. La puesta del sol a las 21:33 nos regala buenas horas de luz, haciendo de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Cádiz en un clima cálido y fresco.

Jaén: cielo despejado y calor presente

Las primeras horas de la mañana en Jaén se presentan con cielos despejados y una agradable temperatura mínima de 19 grados, perfecta para disfrutar de un café al aire libre. A medida que avanza el día, el tiempo se mantendrá soleado, alcanzando una temperatura máxima de 35 grados por la tarde, lo que invita a lucir ropa ligera y cómoda. No olvides hidratarte bien y disfrutar del buen tiempo, que promete permanecer en calma sin lluvias hasta la noche.

Cielo despejado y calor intenso en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la madrugada, con temperaturas que rondan los 17 grados. Sin embargo, al avanzar la mañana, el mercurio comenzará a ascender hacia los 27 grados, mientras unas ligeras brisas de hasta 10 km/h acarician la costa.

A medida que la tarde se asome, la sensación de calor se intensificará, alcanzando momentos de hasta 27 grados. Es recomendable hidratarse y buscar sombra, especialmente al contemplar que la humedad podrá alcanzar niveles del 80%. La tranquilidad del día se verá acompañada por un ligero viento del sureste, ideal para pasear junto al mar.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, donde la temperatura oscila entre los 17 y 19 grados. La brisa suave, con vientos de alrededor de 10 km/h, aporta un toque fresco que se agradece al inicio del día. A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá agradable, alcanzando una máxima de 16 grados por la tarde.

Para disfrutar de esta jornada primaveral, es conveniente llevar una chaqueta ligera y unas gafas de sol, ya que el sol brillará intensamente. No hay probabilidad de lluvia, así que es el momento ideal para pasear por las calles de la ciudad y disfrutar del aire libre.

Almería: cielo despejado y calor veraniego

Las primeras horas traen un cielo despejado que irá permitiendo que el sol despunte con fuerza a partir de las 6:55, llenando de luz y calor la ciudad. La mañana se presenta fresca, con temperaturas que rondan los 21°C, pero a medida que avancemos hacia la tarde, el mercurio ascenderá hasta los 30°C, convirtiendo el día en un cálido abrazo veraniego.

Sin embargo, no debemos bajar la guardia. A lo largo de la jornada, el viento, con rachas que alcanzarán los 50 km/h, podrá sorprendernos, especialmente por la tarde. Se recomienda mantenerse hidratado y aprovechar los agradables momentos al aire libre antes de que el sol se oculte a las 21:19, marcando el fin de un día soleado y vibrante en Almería.