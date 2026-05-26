Hoy, 26 de mayo de 2026, se espera un día en el que el cielo se presentará poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona, con algunas nubes de evolución diurna en el Prepirineo por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o con un ligero descenso, mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso. El viento será flojo y variará en las primeras y últimas horas, predominando del sureste durante las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 26 de mayo

Barcelona: cielo despejado y ambiente fresco

La jornada en Barcelona se asoma con un cielo despejado, que se despereza lento bajo la luz del sol, que nacerá a las 06:23. Los termómetros marcarán un agradable 19 grados por la mañana, mientras la brisa suave con dirección predominante del este, soplará a unos 15 km/h. La humedad se mantendrá en torno al 25%, lo que brindará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de las calles de la ciudad sin preocupaciones de lluvias, ya que no se esperan precipitaciones durante el día.

Ya por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, rozando los 28 grados, con la sensación térmica que podría llegar a ese mismo valor. No habrá cambios significativos en el cielo, que se mantendrá mayormente soleado, mientras el viento continuará con su ritmo suave. La puesta del sol se dará a las 21:13, permitiendo que los barceloneses disfruten de una larga tarde y noche sin el lastre de la humedad, creando un ambiente ideal para cenas al aire libre y paseos por la encantadora ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y viento fuerte

Los cielos en L’ Hospitalet de Llobregat despiertan con un tono grisáceo, presagio de un día marcado por la inestabilidad. Desde primeras horas de la mañana, el viento sopla con fuerza, creando una atmósfera tensa en las calles. Las temperaturas oscilan entre los 18 y 28 grados, mientras la humedad se siente más intensa a medida que avanza la jornada.

Al mediodía, el panorama se tornará agitado, con rachas de viento que superarán los 30 km/h y cielos cubiertos. Aunque no se prevén lluvias significativas, la sensación térmica puede descender, resultados del viento enérgico. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que el ambiente puede resultar fresco y desconcertante.

Ambiente cálido y soleado ideal en Badalona

La jornada amanece en Badalona con un cielo despejado que invita a disfrutar del día. A primeras horas, la temperatura se mantiene agradable, en torno a los 20°C, mientras el viento sopla suavemente del este a 15 km/h, lo que añade frescura al ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas asciendan hasta alcanzar un máximo de 28°C por la tarde, aunque la sensación térmica puede ser incluso más alta, marcando hasta 28°C.

La humedad relativa comenzará el día en el 25%, aumentando hasta un 70% en las horas más calurosas, lo que contribuye a que el ambiente se sienta algo pesado. Sin embargo, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que garantiza que se podrá disfrutar de hasta 15 horas de luz, desde el amanecer a las 6:23 hasta el atardecer a las 21:13. En resumen, un día cálido y soleado que invita a salir y disfrutar del aire libre.

Mañana templada con nubes ligeras en Sabadell

La mañana se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán máximas de 31 grados, manteniendo un ambiente agradable y sin cambios significativos. Aunque podría soplar un viento leve, no se esperan lluvias, lo que contribuirá a un día sin alertas.

Aprovechar esta jornada tranquila será un placer, perfectas condiciones para realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un café en la terraza. El ambiente sereno invita a relajarse y disfrutar de lo que ofrece la ciudad.