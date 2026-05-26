La AEMET confirma otro día de ‘verano’ en la Comunidad Valenciana con temperaturas de 30 grados

La AEMET ha confirmado otro día de verano en la Comunidad Valenciana para este martes 26 de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología predice temperaturas de hasta 30 grados en las provincias de Alicante y Valencia para la jornada de hoy, en la que volverán a ser protagonistas las altas temperaturas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este 26 de mayo.

Después de un mayo marcado por las lluvias y las temperaturas a la baja, por fin los termómetros se han disparado en la Comunidad Valenciana. El verano ya ha llegado al Mediterráneo con temperaturas de 30 grados que se dispararán incluso aún más cuando se acerque el fin de semana. De momento, para este martes 26 de mayo, la AEMET ha confirmado que las temperaturas máximas irán en ligero ascenso en la zona.

Las zonas más calientes de la Comunidad Valenciana serán las ciudades de Orihuela y Elche, donde se llegará a los 30 ºC durante las primeras horas de la tarde. En Alicante la máxima será de 28 ºC durante el día, bajando las mínimas a 16 ºC durante la noche. En el interior, en Alcoy, también se alcanzará los 28 ºC durante las primeras horas de la tarde.

En la provincia de Valencia también se tocarán los 30 grados en la localidad de Onteniente. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima durante el día será de 28 ºC con mínimas de 16 ºC. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a este durante las horas centrales», ha dicho la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Valencia.

En Castellón capital las temperaturas se irán hasta los 29 grados, según confirma la AEMET. «Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas sin cambios o en ligero ascenso», dice la Agencia Estatal de Meteorología sobre las temperaturas en esta provincia, donde las mínimas caerán hasta los 13 ºC en las zonas del interior en Morella.

La AEMET confirma las temperaturas

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este martes 26 de mayo:

Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios significativos, o en ligero ascenso localmente en las máximas. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales, moderado en el litoral del tercio sur.