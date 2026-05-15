«Chubascos localmente fuertes»: la AEMET avisa por lluvias en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado otro día de lluvias en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de los «chubascos localmente fuertes», que se producirán durante el día en el sur de Valencia y norte de Alicante. También alerta por las rachas muy fuertes de viento en el norte de Castellón durante las últimas horas del día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias de la AEMET en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana se prepara para otro día de lluvias tras una semana con las tormentas como protagonistas en el Mediterráneo. La AEMET ha confirmado precipitaciones para este viernes 15 de mayo, en el que también serán protagonistas las «rachas muy fuertes en el norte de Castellón a últimas horas del día».

«Cielo con intervalos nubosos, más abundantes en horas centrales. Se esperan chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el sur de Valencia y norte de Alicante», dice la AEMET sobre las lluvias en la Comunidad Valenciana que se desarrollarán en el centro de la comunidad. En esta zona la probabilidad de lluvia será del 100% y este porcentaje bajará en la ciudad de Valencia hasta el 75%. Aun así, todo hace indicar que las precipitaciones aparecerán en prácticamente todos los puntos de la Comunidad Valenciana este viernes 15 de mayo.

La AEMET también ha confirmado un descenso de las temperaturas, que será «localmente notable en las máximas del interior». La mínima de la Comunidad Valenciana estará en Morella, donde se registrarán 4 ºC en el interior de la provincia de Castellón. En la Valencia capital, la máxima del día será de 21 ºC y las mínimas durante la noche caerán hasta los 14 ºC. En la provincia de Alicante también se producirá un descenso significativo de las temperaturas, yéndose la mínima a 9 ºC en Alcoy. En la capital de la Costa Blanca, la máxima será de 23 ºC y la mínima de 14 ºC.

La AEMET y las lluvias en la Comunidad Valenciana

«Probabilidad de chubascos localmente fuertes en el sur de Valencia y norte de Alicante. Probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón a últimas horas del día», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos para este viernes 15 de mayo. La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo con intervalos nubosos, más abundantes en horas centrales. Se esperan chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el sur de Valencia y norte de Alicante. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas del interior. Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Castellón a últimas horas del día.