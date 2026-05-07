La AEMET alerta a la Comunidad Valenciana: las tormentas más fuertes tendrán lugar allí

Las tormentas más fuertes tendrán en la Comunidad Valenciana su máxima expresión, la alerta la ha lanzado la AEMET. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser clave que tengamos en mente, con la mirada puesta a una serie de elementos que llegan sin avisar y sin duda alguna serán fundamentales que tengamos en consideración. Lo que puede pasar en estos días es que estemos pendientes de un cielo que llega con novedades. Lo que puede pasar en estas fechas es una situación del todo inesperada.

Cuando estábamos ya pendientes de las altas temperaturas y del cambio de armario, nos enfrentamos a una situación que puede cambiarlo todo. La inestabilidad acabará marcando de nuevo una previsión del tiempo que se prepara para darnos ciertos detalles de cambios. Es importante no dejar la ropa de temporada invernal y estar preparados para sacar el paraguas, las lluvias pueden acabar siendo una realidad en breve, tal y como nos explican los expertos de la AEMET. La Comunidad Valenciana será una de las zonas más afectadas por este tiempo que está a punto de llegar.

Alerta de la AEMET a la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana se prepara para una serie de cambios que pueden ser los que empezarán a marcar estos días previos al fin de semana. Cuando estamos pendientes de un tiempo que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que tocará conocer qué es lo que nos estará esperando.

Es momento de empezar a tener en cuenta lo que pasará en breve con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial que tengamos en consideración. El mal tiempo parece que va ganando terreno en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Es hora de estar pendientes de una importante alerta.

Este invierno, pero en especial este otoño, la lluvia ha causado estragos en un territorio en el que la llegada de lluvias abundantes, puede cambiarlo todo. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede llegar en cualquier momento y que, sin duda alguna, tocará ver cómo se desarrolla en breve.

La alerta está actividad para una comunidad autónoma en la que las lluvias volverá a ser protagonistas en una previsión del tiempo que parece que no trae buenas noticias.

Las tormentas más fuertes tendrán lugar aquí

Van a tener lugar a aquí las tormentas más fuertes que van a llegar en breve. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que estos expertos parece que nos advierten en estas jornadas en las que el tiempo puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso aumentando a cubierto. Hay probabilidad de chubascos localmente muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en el litoral del sur de Valencia y del norte de Alicante desde primeras horas de la mañana; en el resto, hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta a partir del mediodía. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en el interior, más ligero en el litoral. Viento flojo de dirección variable de madrugada, tendiendo a componente este a partir de la mañana».

Las alertas estarán activadas: «Probabilidad de chubascos localmente muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta en el litoral del sur de Valencia y del norte de Alicante; localmente fuertes y ocasionales en el resto». Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con cielos nubosos o cubiertos desde primeras horas en regiones del norte peninsular, así como del sureste y de Baleares donde se prevén precipitaciones desde la mañana. En el resto, al principio cielos poco nubosos o con intervalos en general, aumentando la nubosidad a lo largo del día dejando chubascos y tormentas, localmente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, que terminarán por afectar a la mayor parte del territorio exceptuando al tercio suroeste donde no se esperan. Se prevé que los chubascos y tormentas sean fuertes en amplias zonas de Baleares y de los tercios norte y este peninsulares, así como del centro; con probabilidad de ser muy fuertes dejando acumulados importantes a lo largo del día en el entorno del cabo de la Nao y con menor probabilidad en Baleares. Se esperan nevadas en el Pirineo por encima de 2000 metros. En Canarias, predominio de cielos nubosos con chubascos en las islas montañosas, pudiendo ser persistentes en La Palma, y cielos poco nubosos en el resto. Bancos de niebla matinales en el norte y sierras del sureste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos, áreas mediterráneas y cuadrante sureste peninsular, aumentando en el cuadrante noroeste, centro norte y área pirenaica. Podrán ser notables los aumentos en el Cantábrico oriental y los descensos en puntos del interior sureste. En las mínimas predominarán los descensos en Canarias y el Cantábrico y los aumentos en el interior peninsular, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas del norte».