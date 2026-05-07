El 7 de mayo de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona presentará intervalos de nubes bajas por la mañana, evolucionando hacia nubes de desarrollo en el norte por la tarde, donde se anticipan chubascos fuertes y tormentas. Las temperaturas variarán ligeramente y el viento será flojo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 7 de mayo

Barcelona: niebla matutina con riesgo de lluvias

A medida que el sol asome a las 6:41, Barcelona despertará bajo un cielo que se muestra reservado, con nubes que, quizás, decidan derramar algunas gotas durante la mañana. Se prevé una jornada con probabilidad de lluvias significativas, especialmente al inicio. El viento soprará con suavidad, a una media de 15 km/h y la sensación térmica oscilará entre los 13 y los 20 grados, dándole un matiz fresco y agradable al día.

Ya por la tarde, el sol se convertirá en un tímido invitado, aunque el riesgo de chubascos permanecerá. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados, mientras la humedad, que rondará el 85%, dará a la atmósfera una leve pesadez, tanto como para invitar a los barceloneses a buscar refugio. Con la puesta del sol a las 20:54, la jornada se cerrará en un juego de luces y sombras, dejando un aire melancólico en una ciudad que siempre encuentra encanto en sus días más nublados.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y posibles lluvias

La jornada comienza en L’ Hospitalet de Llobregat con un cielo gris que promete cambios drásticos. La brisa que sopla ya es un aviso de lo que vendrá: un día marcado por la inestabilidad, donde las nubes amenazan con dejar caer la lluvia. Desde la madrugada, los termómetros rondan los 12°C, con una sensación térmica que podría bajar aún más conforme avanza la jornada.

A medida que la mañana da paso a la tarde, las probabilidades de lluvias se mantienen elevadas, alcanzando hasta un 55%. Las ráfagas de viento, que soplan a 15 km/h, pueden superar los 30 km/h en momentos puntuales. La máxima rozará los 20°C, pero la alta humedad, que puede llegar al 85%, generará una sensación más fresca. Mejor llevar paraguas si se planea salir, ya que la lluvia podría sorprender en cualquier momento.

Nubes y posibles chubascos matutinos en Badalona

La jornada en Badalona amanece con un cielo mayormente cubierto y una temperatura mínima que se sitúa en 11°C, aunque la sensación térmica podrá llegar a ser tan fresca como 11°C. Con una probabilidad de lluvia del 75% en la primera mitad del día, es probable que enfrente una mañana húmeda y pesada, acompañada de un viento del este que sopla a 15 km/h y puede generar ráfagas de hasta 6 km/h. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando y alcanzarán una máxima de 20°C, aunque hacia la tarde la probabilidad de lluvia disminuye al 25%.

Por la tarde, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a condiciones más agradables con una temperatura que se mantendrá alrededor de 17°C y una sensación térmica que podrá elevarse hasta 20°C. Con 13 horas y 13 minutos de luz, el final del día se presentará más tranquilo a pesar de la humedad relativa que podría llegar hasta el 90%, lo que le otorgará un aire pesado. La noche se prevé más templada, con un cielo por momentos despejado.

Ambiente templado con nubes y lluvia en Sabadell

Las condiciones meteorológicas se presentan con un tiempo templado, donde el cielo estará parcialmente nuboso a lo largo del día. Se pueden esperar algunas ligeras lluvias tanto por la mañana como en la tarde-noche, pero sin que esto afecte la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados, con un viento suave del sureste.

Este es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una charla con amigos en una terraza. El ambiente será tranquilo, perfecto para relajarse y aprovechar lo que ofrece el tiempo.