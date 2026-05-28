Cerdán mintió al juez: no fueron «dos reuniones» con Leire sino al menos 39 entre 2024 y 2025

Santos Cerdán declaró ante el juez el 2 de febrero de 2026 que se había reunido con Leire Díez en dos ocasiones en abril de 2024 y que fue la primera vez que trató con ella. Sin embargo, el auto judicial del magistrado Santiago Pedraz desmiente esa versión con precisión quirúrgica: las reuniones documentadas entre ambos ascienden a al menos 22 sólo en la sede de Ferraz, más otras 17 celebradas fuera de ella o en ubicación desconocida, lo que suma un mínimo de 39 encuentros a lo largo de más de un año, entre el 26 de abril de 2024 y el 21 de mayo de 2025.

La resolución de la causa secreta, de 50 páginas y consultada por OKDIARIO, no sólo contradice la declaración de Cerdán en cuanto al número de reuniones, sino también en cuanto a su naturaleza.

Lejos de ser encuentros informativos en los que, según él, rechazó hacer uso de ninguna información, el auto las describe como sesiones de coordinación y rendición de cuentas de una estructura criminal cuyo objetivo era «destruir el procedimiento» en cualquier causa judicial que afectara al PSOE o al Gobierno.

La primera reunión conocida entre Cerdán y Leire tuvo lugar el 26 de abril de 2024, dos días después de que el presidente del Gobierno anunciara su decisión de continuar tras su conocida «Carta a la Ciudadanía».

Leire había avisado ese mismo día a Vicente Fernández en un chat: «Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos [Cerdán] ir. Tenemos información que ayudaría al presidente». La última reunión documentada en la sede de Ferraz data del 11 de abril de 2025, y la última de todas las registradas, el 21 de mayo de 2025.

Reuniones en Ferraz

El auto detalla que la constante relación entre Cerdán y Leire no se circunscribió a la sede. Además de las 22 reuniones celebradas en Ferraz, se tiene constancia de al menos otras 17 de las que se desconoce la ubicación o que se produjeron fuera de la sede. En total, un mínimo de 39 encuentros que el propio auto califica como reuniones de «coordinación y dación de cuentas efectuada por Leire».

El papel de la sede del PSOE en todo este entramado ha resultado ser especialmente revelador. El mismo día de la reunión del 26 de abril de 2024 una empleada del partido con funciones administrativas, identificada como Covadonga S. P., una secretaria que ya pagó gastos del caso Koldo, remitió a Leire Díez la reserva de un billete de avión para volver a su residencia habitual.

Este hecho, según el auto, pone de manifiesto dos cuestiones: la participación de empleados del partido en la logística de la actividad investigada y la asunción del coste por parte del propio PSOE. Este patrón se ha repetido de forma recurrente en al menos cuatro ocasiones documentadas.

La declaración de Cerdán ante el juez Arturo Zamarriego el 2 de febrero de 2026 no sólo minimizó el número de reuniones. El ex secretario de Organización aseguró también que Leire Díez y Javier Pérez Dolset les ofrecieron información sobre maniobras de chantaje por parte de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que él rechazó hacer uso de ella.

El auto, sin embargo, le sitúa como financiador y coordinador jerárquico superior de toda la operación, acordando pagar a Leire «4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido».

La declaración de Cerdán colisiona también con el testimonio escrito del ex fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa, ya en poder del juez, quien asegura que Pérez Dolset y Leire le convocaron a una reunión porque el presidente del Gobierno les había dado «orden de limpiar» y de «revertir la situación, caiga quien caiga».

Stampa atestigua además que Leire Díez afirmó que tanto el presidente como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, habrían tenido conocimiento de esa reunión. Tanto Cerdán como Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones, negaron haber informado a la cúpula del Gobierno sobre las reuniones o su contenido. Podríamos estar ante otra mentira como que sólo hubo dos reuniones.

El propio discurso del presidente del 29 de abril de 2024 tras el periodo de reflexión tras la imputación de Begoña Gómez fue interpretado por la organización como un respaldo implícito a su actividad. Según el auto, tras esa comparecencia Leire expuso a Vicente Fernández que «el Presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo». Juanma Serrano, por su parte, se dirigió a Leire para decirle «mira el jefe como cita lo de los audios».

Santos Cerdán compareció ante el juez en febrero de 2026 como testigo dispuesto a aclarar su papel en los hechos. Lo que no podía prever es que cinco meses después un auto de 50 páginas convertiría cada una de sus respuestas en una pregunta nueva. Declaró dos reuniones. El juez ha encontrado treinta y nueve.