«Un anuncio no es una pacto ni una ejecución de un acuerdo. Ha habido demasiados anuncios». «Parece más el primer anuncio de la precampaña electoral». Así se han mostrado este jueves los diputados del PNV, Idoia Sagastizabal, y ERC, Pilar Vallugera, socios de Pedro Sánchez en el Congreso, sobre el anuncio del Ejecutivo de iniciar los trámites para aprobar los Presupuestos Generales de 2027. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reiterado en una comparecencia en el Congreso el inicio de ese proceso, que sus socios -además de PP y Vox- no terminan de creerse: «No sé si inclinarme por calificarlo de señuelo», ha dicho la diputada del PNV.

El ministro España ha detallado que este viernes el Gobierno aprobará la orden que da inicio al proceso de los Presupuestos Generales de 2027, y que después en el mes de junio el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aprobará una nueva senda fiscal, paso previo para presentar en el Congreso el techo de gasto, que ha sido tumbado hasta ahora en años anteriores -los Presupuestos están prorrogados desde 2023-.

Los socios no se fían. «Creemos que, de alguna forma, ayuda a quitar la tensión de todo lo que está ocurriendo, que es un marco del que no nos podemos abstraer cuando estamos en esta comisión. Por lo tanto, somos escépticos», ha dicho la diputada de ERC.

Vallugera ha recordado que el Gobierno ya ha perdido votaciones relacionados con los Presupuestos (como los objetivos de estabilidad), por lo que no acaba de entender que el Gobierno aún así dé el pistoletazo de salida a la preparación de Presupuestos. «Somos escépticos y, francamente, críticos», ha zanjado.

La diputada vasca del PNV ha avisado por su parte al ministro España que «más que grandes anuncios» lo que su grupo necesita son «concreciones, calendarios y resultados», más si cabe en una tesitura en la que la disposición de su partido «está siendo sometida a una prueba de resistencia a diario» y no por falta de voluntad política.

«Durante esta legislatura no han faltado anuncios, han faltado certezas», ha dicho en su intervención, donde ha avisado que aunque el ministro ofrezca mano tendida «el contexto no ayuda». Asimismo, la diputada nacionalista ha enfriado el anuncio de Presupuestos de 2027: «Anunciar no es negociar y negociar no es ejecutar. Llevan anunciando esa tramitación durante mucho tiempo».

Además, Sagastizabal ha comentado que sospecha que el anuncio de Presupuestos puede ser un «intento de estirar la legislatura» o un «déjà vu de lo que ocurrió en 2019», cuando se presentó el proyecto de cuentas públicas y a renglón seguido se disolvieron las Cortes.

Otro de los grupos minoritarios que apoyan a Sánchez es el BNG. El diputado Néstor Rego ha dicho que acoge el anuncio «con prudencia», habida cuenta que la promesa de Presupuestos ya se ha repetido varias veces a lo largo de la legislatura.

Rego ha avisado que los Presupuestos «deben recoger la totalidad» de los compromisos que el Gobierno alcanzó con su formación en el pacto de investidura de Sánchez, especialmente en el ámbito de transportes e infraestructuras. «Emplazamos al Gobierno a que se tome en serio el cumplimiento de los compromisos», ha avisado.