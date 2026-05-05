Una oceanógrafa valenciana viaja en el crucero con un brote de hantavirus que se ha cobrado 3 vidas

Aitana Forcén Vázquez es una oceanógrafa y coach valenciana. Se trata de la única valenciana entre los 14 españoles que viajan en el crucero MV Hondius. En esa embarcación es en la que se ha declarado un letal brote de hantavirus, con un asolador balance hasta ahora, con tres fallecidos. El hantavirus es una grave enfermedad viral y potencialmente mortal, que se transmite por roedores silvestres, a través de inhalación de orina, heces o saliva contaminada.

En lo referente a Aitana Forcén Vázquez, ella se licenció en Ciencias del Mar por la Universidad Católica de Valencia, en 2008. Y, se licenció también en Maestría en Ciencias Oceanográficas en esa misma universidad valenciana en 2010. Además, Aitana Forcén Vázquez es doctora en Oceanografía Física por la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda.

Precisamente en calidad de doctora en Oceanografía por la citada universidad, fue jurado de los Premis Rei Jaume I en 2023, dentro de su modalidad de protección al medio ambiente. Estos premios son los más prestigiosos de toda España. Se crearon en 1989 para favorecer el acercamiento en investigación entre entidades científicas y empresariales.

Además, según Europa Press, en el citado crucero viajan tres madrileños que se encuentran asintomáticos y en buen estado, según la citada agencia, que cita a su vez fuentes del Gobierno regional.

Tal como ha publicado OKDIARIO, en la embarcación viajan 147 personas de 23 nacionalidades distintas, encontrándose entre ellas 14 ciudadanos españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación). El Ministerio de Sanidad ya trabaja con la OMS y la Unión Europea para gestionar la evacuación y contener la situación. Estaba previsto que esta misma tarde, un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizará una evaluación exhaustiva sobre el terreno en Cabo Verde para determinar los pasos a seguir.

El plan principal del Ministerio de Sanidad, en coordinación con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Comisión Europea, es evacuar en Cabo Verde a todos los casos sintomáticos y a los contactos de alto riesgo.