¿Puede haber una epidemia de Hantavirus tras el brote del crucero? La OMS y los expertos en salud coinciden

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El pasado domingo se publicó que tres personas fallecieron por Hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius que se dirigía a Cabo Verde con destino final en Canarias. En Sudáfrica, la embarcación hizo escala y se hicieron análisis, donde uno de los cadáveres dio positivo en hantavirus.

Se trata de un virus potencialmente mortal que los roedores pueden contagiar a los humanos. Algunos de los síntomas de esta enfermedad son fiebre, dolor muscular intenso, fatiga, dolor de cabeza, vómitos, tos seca, dificultad para respirar, presencia de líquido en los pulmones y descenso de la presión arterial.

Tras conocerse estos casos, la Organización Mundial de la Salud ha explicado que estas infecciones son poco comunes y que el riesgo para la población es bajo. «No hay motivo para el pánico ni para imponer restricciones de viaje», indicó el organismo.

El profesor de Veterinaria de la Universidad Europea, Fernando Esperón, se encuentra en la misma línea que la OMS al asegurar que las probabilidades de que el Hantavirus derive en una nueva epidemia son «nulas». «Son virus que se conocen ya desde hace más de 70 años y están controlados», señala el experto. Afirma que la transmisión a humanos es por inhalación de aerosoles de excrementos de roedores, por lo que considera más probable que se contagiaran antes del viaje.

España y el hantavirus

En total son catorce españoles, trece pasajeros y un miembro de la tripulación, los que se encontraban en el crucero. El Ministerio de Sanidad ha explicado que mantiene un seguimiento estrecho en coordinación con la OMS y con las autoridades de Países Bajos y Reino Unido.

El profesor de la UE comenta que en los últimos 10 años se han registrado menos de 20 casos, todos ellos puntuales y vinculados al ámbito rural. «Se producen por contacto con aerosoles generados en zonas altamente contaminadas por roedores, pero no es una enfermedad emergente ni está provocando brotes graves».