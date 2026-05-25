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El secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, ha presentado el estudio ‘Uso de Inteligencia Artificial (IA) en la industria hospitalaria 2026’, que analiza la percepción de los profesionales sanitarios sobre estas herramientas en el ámbito clínico. El informe revela que el 31% de radiólogos, cardiólogos y directivos confía en soluciones de IA sin Marcado CE, lo que refleja una falta de conocimiento y sensibilidad sobre la regulación vigente, mientras que esa confianza aumenta hasta el 74% cuando los sistemas sí cuentan con esta certificación.

El estudio, basado en 216 profesionales y con la colaboración de varias sociedades médicas, también indica que el 87% considera no tener suficiente formación para aplicar la IA en su trabajo. Ante estos datos, Fenin destaca la necesidad de reforzar la capacitación y ha anunciado un curso gratuito de formación en IA para el Sistema Nacional de Salud, que se lanzará antes de final de año en coordinación con el Ministerio de Sanidad y la AEMPS, con el objetivo de mejorar la seguridad en su uso.

«El sistema sanitario tiene que pilotar en torno a la seguridad» y, «para ello, es importante el Marcado CE», ya que «es la garantía» de esa seguridad, ha señalado como preámbulo a la presentación de los pormenores de este informe, que ha sido realizada por el presidente de Salud Digital de la organización convocante, Ignacio López.

Este trabajo, que ha sido llevado a cabo sobre 216 profesionales y que ha contado con la colaboración de las sociedades españolas de Radiología Médica (SERAM), de Cardiología (SEC) y de Directivos de la Salud (SEDISA), ha mostrado, por contra, y según ha expuesto López, que «un 74 por ciento» tiene esa confianza cuando la solución en cuestión sí tiene el Marcado CE.

Por otra parte, este informe arroja el dato de que «el 87% cree que no están lo suficientemente formados para aplicar la IA laboralmente». A este respecto, Crespo ha señalado que este estudio responde a la «intuición» de que «faltaba formación», y es que los profesionales, «efectivamente, están demandado más formación y capacitación».

«Por eso, ponemos a disposición de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) un curso de formación», ha continuado, para concretar que este se lanzará por parte de Fenin «antes de acabar el año» y de manera gratuita. El mismo será «accesible para empresas, profesionales y pacientes» y se realizará «coordinadamente con el Ministerio y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)», con el «objetivo» de alcanzar «las máximas cotas de seguridad», ha declarado.