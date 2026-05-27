La reflexión del Papa León XIV en referencia a ‘El Señor de los Anillos’: «La civilización del amor no surgirá de un gesto único o espectacular, sino de la suma total de pequeños y constantes actos de fidelidad»

El Papa León XIV ha protagonizado una de las imágenes más inesperadas de este año al recurrir a una referencia de El Señor de los Anillos. Ha sido en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, que está dedicada a los desafíos éticos de la inteligencia artificial y la deshumanización que cada vez hay más en la tecnología. El Pontífice usó esta frase inspirada en las palabras de Gandalf para defender que el futuro de la humanidad no está en grandes héroes individuales, sino en pequeños actos cotidianos.

El Papa cita a Tolkien

La primera encíclica del Papa León XIV, Manifica Humanitas, presentada de forma oficial por el Vaticano el 25 de mayo de 2026, trata temas como la inteligencia artificial y el poder de las grandes empresas tecnológicas. En el documento, el Papa recurrió a una frase inspirada en las palabras del mago Gandalf en El retorno del rey, una de las novelas más famosas del autor Tolkien.

«La civilización del amor no surgirá de un gesto único o espectacular, sino de la suma total de pequeños y constantes actos de fidelidad que sirvan de baluarte contra la deshumanización». Esta es la frase completa que usó el Papa León XIV en su primera encíclica.

Esta frase resume a la perfección uno de los temas centrales de esta encíclica, que es que, frente a una tecnología que cada vez es más poderosa e imparable, la humanidad necesita seguir manteniendo en su esencia valores como la empatía, la solidaridad y la responsabilidad.

Inteligencia artificial y ética

Uno de los aspectos que más llaman la atención de esta encíclica es que León XIV critica con rotundidad el desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial. El Papa advierte del riesgo de que el poder de la tecnología quede concentrado en las manos de los gobiernos o de las grandes empresas, ya que pueden manipular la información con gran facilidad.

La encíclica también pide que haya una regulación internacional de la inteligencia artificial basada en los principios éticos, morales y humanistas. Según León XIV, la tecnología debe servir a la dignidad humana y no al contrario, ya que esta no debe convertirse en una herramienta de dominación económica y política.