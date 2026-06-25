Así es la casa de campo de Ángel Llàcer en Sant Cugat: un refugio rodeado de naturaleza con taller de bricolaje

Tras uno de los periodos más complicados de su vida, marcado por los problemas de salud que sufrió en 2024, Ángel Llàcer encontró en su casa de campo de Sant Cugat del Vallès el mejor lugar para recuperarse y desconectar. Alejada del bullicio de Barcelona, pero a apenas unos minutos de la ciudad, esta propiedad se ha convertido en el refugio perfecto para el actor, director teatral y presentador. Rodeada de vegetación, con vistas abiertas a la montaña, un gran porche de madera y un taller donde da rienda suelta a una de sus grandes aficiones, la vivienda refleja a la perfección la personalidad de su propietario: creativa, cálida y muy vinculada a la naturaleza. Aunque Llàcer ha llegado a acumular varias propiedades entre Madrid y Barcelona, esta finca es, sin duda, la más especial de todas.

Un enclave privilegiado a las puertas de Barcelona

La casa se encuentra en Sant Cugat del Vallès, una de las localidades más cotizadas del área metropolitana de Barcelona. Situada a escasos kilómetros de la capital catalana, esta población se ha consolidado desde hace años como uno de los destinos favoritos de empresarios, deportistas, artistas y rostros conocidos que buscan tranquilidad sin renunciar a la cercanía de la ciudad.

La vivienda de Llàcer está ubicada en una zona especialmente verde y tranquila, rodeada por el entorno natural del parque de Collserola. Desde la parcela se disfrutan amplias vistas a la montaña, una de las características que más valor aporta a la propiedad. El paisaje boscoso y la sensación de aislamiento hacen difícil creer que el centro de Barcelona se encuentra a apenas unos minutos en coche.

Sant Cugat, además, cuenta con una larga lista de vecinos ilustres. A lo largo de los años han residido allí personalidades como el chef Carles Gaig, el periodista Josep Cuní o el exfutbolista Gerard Piqué, entre otros nombres vinculados al mundo empresarial, cultural y deportivo.

Una casa rústica donde predominan los materiales naturales

La vivienda destaca por una estética rústica muy cuidada. Su fachada de piedra vista aporta carácter y refuerza esa sensación de refugio de montaña que transmite toda la finca. La construcción se integra perfectamente en el entorno gracias al uso de materiales naturales y a una arquitectura que prioriza la conexión entre el interior y el exterior.

La madera es otro de los elementos protagonistas. Está presente tanto en las estructuras exteriores como en buena parte de los acabados interiores. Las vigas vistas, los revestimientos y el mobiliario contribuyen a crear una atmósfera cálida y acogedora, muy alejada de las tendencias minimalistas más frías. La propiedad dispone además de grandes aperturas acristaladas que permiten la entrada de abundante luz natural durante todo el día.

El porche de madera

Si hay una zona que resume el espíritu de la casa, es su amplio porche de madera. Equipado con una gran mesa y varias sillas, el porche está pensado para compartir comidas, cenas o largas sobremesas con amigos y familiares. La madera, protagonista absoluta del conjunto, refuerza la sensación de refugio campestre que envuelve toda la propiedad.

Junto al porche se encuentra una terraza donde el presentador ha instalado varias hamacas. Allí aprovecha para leer, descansar o simplemente contemplar el paisaje. La amplitud de la parcela permite disfrutar plenamente de la vida exterior, uno de los mayores atractivos de esta vivienda.

Un interior pensado para desconectar

Dentro de la casa, la decoración sigue la misma línea cálida y personal. Los suelos de madera rústica aportan continuidad visual y crean un ambiente muy confortable. Los muebles, en tonos naturales, mantienen la coherencia estética del conjunto.

Entre los detalles decorativos destacan piezas que hablan de las aficiones del actor, como un tocadiscos para escuchar música o elementos vintage que aportan personalidad a los espacios. Lejos de buscar una imagen de revista, la vivienda transmite la sensación de ser un hogar vivido y disfrutado.

El dormitorio principal sigue esa misma filosofía. Una amplia cama, textiles en tonos neutros y una iluminación suave convierten la estancia en un espacio especialmente relajante, ideal para descansar tras largas jornadas de trabajo.

El taller de bricolaje, su rincón más personal

Llàcer ha mostrado en varias ocasiones su pasión por trabajar la madera y realizar proyectos manuales durante su tiempo libre. Para ello cuenta con una zona completamente equipada dentro de la finca, donde desarrolla diferentes creaciones y pequeñas restauraciones.

Este taller se ha convertido en uno de los lugares más personales de toda la casa. Allí encuentra una vía de escape creativa distinta a la interpretación, la televisión o el teatro. De hecho, el propio presentador ha compartido imágenes trabajando sobre piezas de madera y disfrutando de largas jornadas dedicadas a esta afición.