Así es la casa-búnker de José Mota en Mirasierra: casi 1.000 metros cuadrados y máxima privacidad

José Mota lleva décadas siendo uno de los rostros más populares de la televisión española, pero fuera de los focos siempre ha mantenido un perfil especialmente discreto. Esa misma búsqueda de privacidad es la que explica la elección de la vivienda en la que reside junto a su mujer, Patricia Rivas, y sus hijos. Lejos del centro de Madrid y de las zonas más expuestas al público, el humorista ha encontrado su refugio en una de las urbanizaciones residenciales más cotizadas de la capital. Se trata de una auténtica casa-búnker por sus dimensiones, su privacidad y las medidas que ofrece para preservar la tranquilidad familiar. Una propiedad que destaca tanto por su tamaño como por su ubicación privilegiada y que se ha convertido en uno de los grandes activos inmobiliarios del cómico manchego.

Un refugio familiar en el exclusivo barrio de Mirasierra

La vivienda de José Mota se encuentra en Mirasierra, uno de los barrios residenciales más exclusivos de Madrid. Situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo, este enclave es conocido por sus amplias parcelas, chalés independientes, abundantes zonas verdes y un nivel de privacidad muy valorado por empresarios, deportistas y personajes públicos.

Mirasierra nació en los años cincuenta como una colonia residencial pensada para combinar naturaleza y cercanía al centro de la ciudad. Con el paso del tiempo, se ha consolidado como una de las áreas más exclusivas de Madrid, a la altura de otras zonas de prestigio como La Moraleja o El Viso.

Una mansión de casi 1.000 metros cuadrados

La propiedad impresiona por sus dimensiones. Según las informaciones publicadas sobre el inmueble, la mansión cuenta con 936 metros cuadrados construidos. La vivienda se distribuye en tres plantas y dispone además de dos amplios porches, garaje y un enorme jardín privado.

La casa fue construida sobre un terreno adquirido por el propio humorista. El solar le costó alrededor de 14 millones de pesetas, una cifra considerable para la época, pero que hoy resulta muy inferior al valor actual del suelo en esta zona de Madrid.

Precisamente, el crecimiento del mercado inmobiliario madrileño ha disparado el valor de propiedades similares en Mirasierra. Aunque no existe una tasación pública reciente de la vivienda de José Mota, las mansiones de características parecidas en este barrio alcanzan actualmente varios millones de euros, especialmente cuando cuentan con grandes parcelas y amplias zonas ajardinadas.

Una casa pensada para la privacidad

La residencia ha sido definida en numerosas ocasiones como una auténtica casa-búnker. No porque tenga elementos defensivos especiales, sino por el grado de intimidad que ofrece a sus propietarios.

Las grandes parcelas que caracterizan la zona permiten que las viviendas estén alejadas de la vía pública y rodeadas de vegetación. A ello se suma la baja densidad urbanística del barrio, lo que reduce considerablemente la exposición mediática de quienes viven allí.

Los problemas que marcaron la construcción

No todo fueron alegrías durante el proceso de construcción de la mansión. La vivienda llegó a convertirse en una auténtica pesadilla para José Mota debido a diversos problemas relacionados con la ejecución de la obra.

El humorista denunció defectos importantes en aspectos como el aislamiento y los cerramientos de las ventanas, una situación que afectó seriamente al bienestar de la familia. Tras un largo proceso judicial, consiguió una sentencia favorable y recibió una indemnización cercana a los 200.000 euros.

El propio Mota explicó en su momento que aquellos problemas llegaron a afectar a la salud y la calidad de vida de su familia durante años, convirtiendo lo que debía ser la casa de sus sueños en una fuente constante de preocupaciones.