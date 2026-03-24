Casi nadie lo sabe pero Santiago Segura tiene un impresionante castillo en Pedraza y se puede visitar

Pocos lo saben, pero el actor Santiago Segura es copropietario del espectacular castillo medieval en Pedraza junto al productor Luis Álvarez y el cómico José Mota. Se trata de una fortaleza histórica que, además de poder visitarse, se ha convertido en uno de los mejores planes para hacer cerca de Madrid.

Un castillo con historia

El Castillo de Pedraza es una construcción medieval que se remonta al siglo XII, aunque la mayor parte de su estructura actual pertenece a modificaciones del siglo XV. Está levantado sobre restos romanos y árabes. A lo largo de los siglos, fue reformado por distintas familias nobles, como la casa de los Fernández de Velasco o la familia Herrera.

En este lugar, algunos historiadores sitúan el nacimiento del emperador romano Trajano. También fue la residencia de Abderramán III, quien elevó el Al-Ándalus a su máximo esplendor político, militar y cultural. Por último, en este castillo llegaron a estar prisioneros los hijos del rey de Francia Francisco I en el siglo XVI tras la batalla de Pavía. Todo esto refleja la gran importancia histórica de este emplazamiento.

De museo a estar en mano de famosos

Durante el siglo XX, el castillo fue propiedad del pintor vasco Ignacio Zuloaga, que lo utilizó como vivienda y taller. Tras décadas en manos de su familia, fue vendido por 4,8 millones de euros a una sociedad formada por Santiago Segura, José Mota y el productor Luis Álvarez.

El objetivo no es solo la conservación; pretenden rehabilitarlo y que la gente lo pueda visitar. También quieren hacer celebraciones, como bodas, rodajes, visitas guiadas y otros eventos culturales, como los conciertos de música clásica que tuvieron lugar este verano.

Un plan cerca de Madrid

Situado a menos de dos horas de la capital, tanto el castillo como el pueblo se han convertido en una perfecta escapada para quienes les gusta la historia, la cultura, andar y el turismo rural.

Este proyecto demuestra cómo un monumento histórico puede reinventarse sin perder su esencia histórica, haciendo una combinación perfecta de presente y pasado.