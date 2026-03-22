Confirmado por Santiago Segura: la fecha en la que veremos en Netflix ‘Torrente Presidente’

El pasado viernes se estrenó en las salas de cine la película Torrente Presidente, la sexta parte de esta saga, que en sus primeros 4 días ha logrado superar el millón de espectadores y ha recaudado más de 7 millones de euros en el fin de semana. Unas cifras a las que no se llegaba en taquilla desde hace más de diez años con cintas como Lo imposible (2012) de Juan Antonio Bayona y la tercera y cuarta parte de Torrente, las cuales se estrenaron en 2005 y 2011. Aunque a esta película todavía le queda mucho recorrido en nuestros cines, ya los espectadores se están preguntado cuando llegará a las plataformas de streaming. Y la respuesta la ha dado el propio Santiago Segura que en una de sus redes sociales ha contestado a un espectador a la pregunta de cuándo llegaría a una de estas plataformas: “Pues yo creo que para verano estará en Netflix”.

Por lo tanto, aunque Santiago Segura no ha indicado una fecha concreta, está claro que en julio o agosto estará disponible esta película disponible en el catálogo de Netflix. Además, las cifras de la primera semana de esta cinta en las salas de cine son tan impresionantes, que confirman esta saga, cuya primera película Torrente, el brazo tonto de la ley se estrenó en 1998, como una mina de oro para Santiago Segura su director y guionista. Las otras cinco películas de la saga están disponibles en la plataforma de la gran N roja y en Prime Video.

¿De qué trata la película Torrente Presidente?

José Luis Torrente, el desastroso protagonista de esta saga, regresa unos años después de su última misión, y en este momento se encuentra muy solo y abandonado ya que sus antiguos aliados le han dado de lado y sobrevive como puede sorteando deudas y haciendo chapuzas. Torrente no ha cambiado y sigue siendo racista, machista y homófobo, pero además ahora está convencido de que este es el peor momento por el que estaba pasando nuestro país y cree que él puede ser el gran salvador.

Por eso, este personaje decide saltar a la política nacional y comienza una original y un tanto extraña campaña electoral, rodeado de asesores e influencers que ven la oportunidad de volver a medrar, que sorprende a todos. Torrente cree que España necesita “mano dura, sentido común y su particular visión del orden” y no dudará en hacer todo lo que pueda para convertirse en presidente.

Sobre las críticas a la película, como siempre ocurre, para gustos los colores. Sus fans incondicionales aseguran que es la mejor de la saga y aquellos que no disfrutan con este tipo de cintas se han horrorizado con algunas de sus escenas en las que se parodia a la política y otros sectores de la sociedad. El propio Santiago Segura en la entrevista que le hizo Pablo Motos en el Hormiguero explico lo siguiente: «Lo triste y lo gracioso (en la pantalla) es que esto, hace 30 años cuando hice Torrente, era Torrente. Ahora, todo eso que has dicho se puede aplicar a muchos políticos en activo. Eso es lo terrible y da pena, por eso creo que de alguna forma, esta película es necesaria, porque la gente quiere reírse de eso por no cortarse las venas». No quiere contar nada más por no hacer ningún spoiler, pero solo asegura que cumple totalmente con el objetivo de divertir el público.

El reparto de esta comedia

El protagonista de esta película vuelve a ser Santiago Segura, que además es el creador, el director y el guionista de esta cinta. Como en todos las películas anteriores Segura está acompañado en todo momento de actores conocidos como Gabino Diego que da vida a Cuco, José Luis Moreno a Spinelli, Fernando Esteso a Ramiro Cuadrado, Cañita Brava a Antoñito, Neus Asensi a Amparito, Kiko Rivera a Rinrín, Javier Cámara a Rafi, Jesulin de Ubrique a Jesusín, Mari Cielo Pajares a Mari, Señor Barragán a Manolito Barragán, Xavier Deltell a Torrelavega o Damián Ramos a el primo de Cuco.

Además, la película ha contado con sus famosos cameos de personajes tan conocidos como El Gran Wyoming, Josele Román, Bertín Osborne, Carlos Latre, Santiago Urrialde, Carlos Areces Aníbal Gómez, Florentino Fernández, Carlos Herrera, El Pequeño Nicolás, Ramón Langa, José María Kimbo, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Omar Montes, Leo Harlem, Pilar Vidal o Ana Rosa Quintana, entre otros muchos.

En suma, la película Torrente Presidente se ha convertido ya en uno de los grandes éxitos de taquilla de este 2026 y la expectación que se ha creado y la buena reacción del público no se la esperaba ni el próximo Santiago Segura. Una original película que cuando un espectador va a verla a la sala de cine ya sabe qué puede esperar de ella y que desde ese prisma vuelve a triunfar, aunque es la sexta cinta de la saga.